배우 김정현이 ‘나의 유죄인간’을 떠나보냈다.김정현은 tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’에서 태강그룹 법무팀 소속 변호사 ‘김시현’ 역을 맡아 빠져나올 수 없는 ‘유죄’ 매력을 발산했다. 여유로운 입담과 능청스러움으로 웃음을 자아내는가 하면 날카로운 판단력과 지적인 카리스마로 시청자들을 사로잡았다. 특히 윤이준(임시완 분)과의 찐친 브로맨스부터 이혜정(연우 분)과의 밀당 로맨스까지 찰떡같이 소화하며 로코의 묘미를 살렸다.이처럼 김정현은 프로페셔널한 연기와 섬세한 표현력으로 볼수록 빠져드는 ‘김시현’을 완성했다. 캐릭터에 생동감을 불어넣으며 ‘유죄인간’다운 존재감을 보여줬다.이하 김정현의 ‘나의 유죄인간’ 종영 일문일답 전문.Q. tvN <나의 유죄인간>이 종영을 맞았습니다. 작품을 마무리한 소감과 함께 그동안 '김시현'을 사랑해 주신 시청자분들께 한 말씀 부탁드립니다.A. 그동안 ‘나의 유죄인간’과 김시현에게 많은 관심과 사랑을 보내주셔서 감사드립니다. 마지막까지 함께해 주신 시청자 여러분 덕분에 작품을 잘 마무리할 수 있었습니다. 다음에는 새로운 모습으로 인사드리겠습니다.Q. 처음 대본을 읽었을 때 '김시현'이라는 인물의 첫인상은 어땠나요? 이 캐릭터를 연기해 보고 싶다고 느낀 이유는 무엇인가요?A. 첫인상은 어떻게 표현하느냐에 따라 다양한 모습을 보여줄 수 있는 인물이라는 생각이 들었습니다. 자칫 밋밋하게 보일 수도 있지만, 극 중 사건과 상황에 따라 조금 더 자유롭게 캐릭터를 만들어 갈 수 있다는 점이 좋았습니다. 여러 가지 시도를 해볼 수 있을 것 같아 즐거운 마음으로 작품에 참여했습니다.Q. 정현 배우 특유의 리듬감 있는 대사 처리와 유연한 연기가 '김시현'이라는 캐릭터를 더욱 매력적으로 완성했다는 반응이 많았습니다. 김시현을 연기하면서 가장 중점을 둔 부분은 무엇인가요?A. 상대 배우와의 밸런스를 많이 고민했습니다. 대본을 읽는 것과 실제 촬영에서 호흡을 맞추는 것은 다르기 때문에 여러 가지 경우의 수를 염두에 두고 준비했습니다. 현장에서는 상대 배우의 대사와 감정에 귀 기울이며 그 순간의 흐름에 맞춰 연기하려고 했습니다.Q. 극 중 윤이준(임시완 분)과는 16년 지기 친구로 등장해 남다른 티키타카를 선보였습니다. 김시현과 윤이준의 오랜 우정이 가장 잘 드러났다고 생각하는 순간은 언제인가요?A. 이준이는 극 초반에 굉장히 예민한 모습으로 등장합니다. (웃음) 그래서 시현이가 그 틈을 비집고 장난을 칠 때 이준이에게도, 드라마 전체의 분위기에도 잠시 숨구멍이 생길 수 있겠다고 생각했습니다. 서로 격의 없이 장난을 주고받는 모습들에서 두 사람의 오랜 우정이 잘 드러났다고 생각합니다.Q. 김시현과 이혜정(연우 분)의 로맨스 역시 또 하나의 관전 포인트였습니다. 두 사람의 관계를 잘 보여준다고 생각하는 대사가 있다면 무엇인가요? 그 대사가 기억에 남는 이유도 궁금합니다.A. 초반에 엘리베이터에서 혜정이와 대화를 나눴던 장면이 생각납니다. 시현이가 “상무님 개인 사정이라 잘 모르겠네요?”라고 하자 혜정이도 “회장님 개인 사정이라 잘 모르겠네요”라며 똑같이 받아치는데요. (웃음) 당시 두 사람은 서로의 속을 알 수 없고, 쉽게 드러내서도 안 되는 관계였죠. 하지만 이후 감정이 깊어지면서 조금씩 가까워지게 됩니다. 그런 변화를 떠올려 보면 그때의 대화가 기억에 남습니다.Q. 재치 있는 입담부터 예상치 못한 반전 매력까지, 김시현은 다양한 모습으로 시청자들을 사로잡았습니다. 정현 배우가 생각하는 김시현의 가장 큰‘유죄 모먼트’는 무엇인가요?A. 이준이를 마음껏 놀리는 모습에서 드러나는 우정, 그리고 본업에 있어서는 자신이 맡은 일을 확실히 해내고자 하는 신념이라고 생각합니다. 장난칠 때는 누구보다 진심이지만, 해야 할 일 앞에서는 진지해지는 인물이죠. 무엇보다 이준이를 생각하는 마음이 김시현의 가장 큰 ‘유죄 모먼트’가 아닐까 싶습니다.Q. 박단희 감독님께서 정현 배우의 애드리브를 모두 방송에 담았다고 말씀하셔서 화제를 모았습니다. 실제 방송을 보면서 ‘이 애드리브까지 살려주셨구나’ 싶었던 장면이 있었나요? 해당 장면의 비하인드도 궁금합니다.A. 우유를 마시는 장면인데요. 사실 다른 버전도 꽤 많았습니다. (웃음) 촬영 당시 제가 우유를 흘렸는데, 시완이 형도 자연스럽게 우유를 닦으라고 이야기해 줬죠. 그 뒤에 이어진 대화도 전부 애드리브였는데 감독님께서 모두 살려주셨어요. 현장에서 즉흥적으로 주고받았던 대화까지 방송에 담겨 기억에 남습니다.Q. <나의 유죄인간>은 배우 김정현에게 어떤 작품으로 기억될 것 같나요? 이번 작품을 통해 얻은 점과 앞으로의 활동 계획도 함께 말씀 부탁드립니다.A. 정말 즐거운 현장이었습니다. (웃음) 이번 작품을 통해 좋은 사람들을 만날 수 있었고 함께하는 동안 행복한 시간을 보냈습니다. 시간이 지나 돌아보더라도 늘 기분 좋은 작품으로 기억에 남을 것 같습니다. 앞으로도 여러 방면에서 더욱 발전된 모습으로 인사드리겠습니다. 많은 기대 부탁드립니다!류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr