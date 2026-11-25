세븐틴 정한X조슈아 / 플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 세븐틴 정한X조슈아가 잇따른 공연 매진에 타이베이 공연 일정을 추가했다.25일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 정한X조슈아는 내년 1월 8일 타이베이 아레나에서 'JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING] - TAIPEI'를 개최한다. 당초 1월 9~10일 두 차례 공연을 진행할 계획이었으나 예매 시작 당일 모든 티켓이 판매되면서 공연 횟수를 총 3회로 늘렸다.정한X조슈아는 이번 투어에서 연이어 전석 매진을 기록하고 있다. 투어의 첫 개최지인 인천에서는 FC 멤버십 선예매 단계에서 3회 공연의 티켓이 모두 소진됐다. 다음 달 11~12일 마카오 갤럭시 아레나에서 열리는 공연도 티켓 판매를 마쳤다.지난 21~22일 일본 사이타마 베루나 돔에서 진행된 공연에는 이틀간 약 6만 2000명의 캐럿(공식 팬덤명)이 모였다. 한국과 미국, 싱가포르, 멕시코 등 세계 주요 도시의 177개 상영관에서도 공연 실황을 중계했다. 정한X조슈아는 일본 현지 팬들의 수요에 따라 내년 1월 13~14일 요코하마 K-아레나에서 두 차례 추가 공연을 열기로 했다.정한X조슈아는 지난달 발매한 미니 1집 'DREAMSCAPE'(드림스케이프)로 국내외 주요 음반 차트에서 성과를 냈다. 이 앨범은 한터차트와 써클차트의 주간 음반 차트에서 각각 1위를 차지했다. 일본 오리콘 '주간 합산 앨범 랭킹'과 '주간 앨범 랭킹'에서도 모두 정상에 올랐다. 중국 음악 플랫폼 QQ뮤직의 종합 주간 '디지털 베스트 셀러 앨범'에서는 2위를 기록했다. 미국 빌보드의 '톱 앨범 세일즈'와 '월드 앨범' 차트에도 이름을 올렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr