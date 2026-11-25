그룹 티아라 출신 효민이 이탈리아 여행 중 여유로운 일상을 공개했다.24일 효민은 자신의 SNS에 "아기자기한 산장들이 모여있는 하나의 작은 마을 같았던 돌로미티의 두 번째 숙소. 11월은 비수기라 많은 숙소들이 문을 닫는데, 운 좋게 얻어 걸렸다 치기엔 너무나 운이 좋았던"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 효민은 웅장한 산맥이 펼쳐진 야외 수영장에서 물놀이를 즐기고 있다. 블랙 홀터넥 비키니에 짧은 하의를 매치한 효민은 잘록한 허리와 볼륨감 넘치는 몸매를 뽐냈다. 군살 없는 복부와 탄탄한 보디라인이 눈길을 끈다.알프스산맥의 장엄한 풍경과 고즈넉한 산장, 수영장이 어우러져 영화의 한 장면 같은 분위기를 자아냈다. 머리를 깔끔하게 올려 묶은 효민은 환한 미소를 지으며 여행의 즐거움을 만끽했다.효민은 "돌로미티 여행 계획 중인 지인들 정보가 궁금하다면 500원"이라고 너스레를 떨며 유쾌한 매력도 드러냈다.한편 효민은 2009년 그룹 티아라로 데뷔해 '롤리폴리', '보핍보핍', '러비더비' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 지난해 4월 금융업에 종사하는 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr