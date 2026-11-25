성형을 셀프 고백한 스타들이 화제가 되고 있다. / 사진=SNS

이세영이 학창시절 사진을 공개했다. / 사진=이세영 SNS

박서진이 성형 사실을 밝혔다. / 사진='전현무계획4' 영상 캡처

코미디언 이세영이 성형 전 학창 시절 사진을 직접 공개하며 화제를 모으고 있다. 현재와 사뭇 다른 모습이 눈길을 끈 가운데, 이세영을 비롯해 자신의 성형 사실과 비용을 숨기지 않고 공개한 스타들도 다시 관심을 받고 있다.이세영은 최근 SNS에 "수능 끝난 기념으로 추억팔이"라며 학창 시절 사진을 올렸다. 그는 "AI 아닌가요 차단", "아버지 사진 아닌가요 차단"이라고 덧붙이며 현재와 다른 과거 모습을 스스로 유쾌하게 소개했다.이세영은 그동안 방송과 유튜브를 통해 눈과 코, 가슴 등 여러 차례 성형수술을 받은 사실을 공개해왔다. 성형과 시술에 들어간 비용만 약 1억원이라고 밝히기도 했다. 그는 "남은 인생을 세련된 외모로 살아보고 싶었다"며 성형을 결심한 이유를 설명한 바 있다.안무가 배윤정도 최근 안면·목 거상 수술 사실을 직접 밝혔다. 배윤정은 수술 전부터 수술 직후, 회복 3주 차까지 달라지는 모습을 SNS에 가감 없이 올렸다. 그는 "투턱, 목주름이 심한데 많이 좋아졌다", "진작에 할 걸 그랬다"며 만족스러워 했다.텐아시아 취재에 따르면 배윤정이 받은 안면거상 수술 비용은 약 700만원이다. 배윤정은 안면거상 외 다른 수술도 받았기 때문에 실제 비용은 더 많이 들었다고 한다.가수 박서진도 성형 사실을 밝힌 스타다. 박서진은 방송에서 "성형에 쓴 비용을 따지면 1억 원"이라며 코, 눈 등 구체적인 성형 내역도 밝혔다. 눈 수술은 세 차례 받았으며 코 수술에는 400~500만원가량이 들었다고 한다. 과거 사진이 방송에 공개되면서 현재와 달라진 모습 때문에 성형 사실을 먼저 밝히게 됐다고도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr