사진=텐아시아DB

사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 비가 매일 운동을 한다면서도 지방간이 있다고 밝혔다.24일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김재욱이 '틈친구'로 출연했다. 두 사람은 유재석, 유연석과 함께 서울 신촌을 찾아 시민들을 만났다.이날 유연석은 비를 만나기 전 "꼭 친해지고 싶은 형이다"라며 평소 자기 관리를 잘하는 것으로 알고 있다고 말했다. 비가 등장하자 유연석은 "요즘도 운동을 하느냐"고 물었다. 비는 "저는 매일 운동한다"고 답했다.유재석은 비가 운동을 꾸준히 한다면서도 과거 콜레스테롤 수치 때문에 걱정이 많았다고 들었다고 전했다. 이에 비는 "저 지방간이에요! 이렇게 운동하는데 왜 지방간이죠?"라고 반문했다. 이를 들은 유재석은 비가 평소 먹는 것을 좋아한다고 거들었다.유연석은 넷플릭스 시리즈 '사냥개들2'에서 비가 보여준 복싱 장면을 보고 놀랐다고 말했다. 극 중 임백정 역을 맡은 비는 해당 작품을 위해 6개월간 집중적으로 복싱을 배웠다고 밝혔다.비는 직접 복싱을 익히고 나서 경험자들과 스파링하면 안 되겠다는 생각이 들었다고 털어놨다. 상대의 움직임을 읽는 시야와 주먹을 피하는 반사신경이 인상적이었다고 설명했다.함께 출연한 김재욱도 자신의 운동 방식을 소개했다. 유재석이 같은 체육관에 다니는 김재욱은 스트레칭을 주로 한다고 하자, 김재욱은 스트레칭 없이 근력 운동을 했다가 몇 차례 다친 뒤부터 몸을 푸는 데 시간을 더 쓴다고 말했다.김재욱은 체육관에서 유재석을 볼 때마다 가벼운 대화를 나누고 싶었다고도 했다. 무슨 이야기로 말을 꺼내야 할지 몰라 7~8년 동안 인사만 나눴다고 밝혀 웃음을 안겼다.한편 비는 2017년 배우 김태희와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr