그룹 AOA 출신 유나가 돌잔치를 마쳤다. / 사진=유나 SNS

사진=유나 SNS

그룹 AOA 출신 유나가 아들의 돌잔치를 무사히 마쳤다.유나는 지난 24일 자신의 인스타그램에 "나두 이제 돌끝맘!"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 유나가 호화로운 공간에서 아들의 첫 번째 생일을 축하하는 돌잔치를 진행하고 있는 모습. 특히 아들의 손과 팔목 등에는 무려 6개의 금반지와 팔찌 등이 있어 눈길을 끌었다.유나는 아들을 향해 "우리의 기적 우리의 선물"이라며 "1년 동안 우리에게 큰 사랑을 알려줘서, 무수히 많이 웃게 해줘서 너무 고마워"라고 마음을 전했다. 그러면서 "앞으로도 밝고 건강하게만 자라줘, 엄마 아빠가 너의 모든 순간에 함께 할게"라고 약속했다.유나는 음악 프로듀싱 팀 '별들의 전쟁' 멤버인 강정훈과 2024년 2월 결혼했다. 강정훈은 그룹 애프터스쿨 '아하(AH)'부터 씨스타19 '마 보이(MA BOY)', 제국의아이들 '후유증', '숨소리', 몬스타엑스 '아름다워', 트와이스 '하트셰이커(HEART SHAKER)', 워너원 '약속해요 (I.P.U)', 있지 '달라달라', '워너비(LOCO)' 등에 참여했다.유나는 2012년 AOA로 데뷔했으나 2021년 1월 FNC엔터테인먼트와의 전속계약 만료 후 소속사를 떠나면서 그룹을 탈퇴했다. 현재 필라테스 및 요가 강사로 활동 중인 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr