김대호가 공식 석상에서 유쾌한 포즈를 취했다. / 사진=텐아시아DB

김대호(42)가 양재천을 찾아 10년 전 여자친구와의 추억을 떠올린다. / 사진제공=MBC

김대호(42)가 양재천을 찾아 10년 전 여자친구와의 추억을 떠올린다.오는 26일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 서울 '사대천(川)왕' 임장에 나선다. 방송에서는 하천을 따라 형성된 생활 인프라와 자연환경을 동시에 누릴 수 있는 서울의 '하천 옆세권'을 살펴본다. 임장에 나선 뮤지와 김대호는 홍제천, 양재천, 안양천, 탄천까지 서울을 대표하는 네 개의 하천 인근 매물을 둘러본다.두 사람은 양재천 인근 아파트 임장에 앞서 주변 생활 인프라를 확인하기 위해 양재천 카페거리로 향한다. 젊은 층 사이에서 인기 명소로 자리 잡은 이곳은 데이트를 즐기는 연인과 소개팅하는 사람들로 북적인다. 김대호는 10년 전 여자친구와 함께 양재천 거리를 거닐었던 기억을 떠올리며 아련한 표정을 짓는다.두 사람은 양재천 옆에 자리한 초고층 주상복합 아파트를 방문한다. 과거 '원조 부자 아파트'로 불렸던 곳으로, '홈즈'에서 처음 공개되는 매물이다. 집 안에는 화이트톤 인테리어와 곳곳에 설치된 샹들리에가 어우러져 드라마 '재혼 황후' 속 황실을 연상케 한다.안양천 조망을 갖춘 신혼부부의 대단지 아파트도 소개된다. 서울 서남권의 대표적인 수변 명소인 안양천은 긴 벚꽃길로도 유명하다. 양세찬은 "여기는 차가 (뷰 보는 재미가 있어) 막혀도 좋은 곳"이라며 주변 경관을 언급한다. 집 안에 들어선 코디들은 한눈에 펼쳐지는 안양천 풍경에 감탄한다. 봄에는 벚꽃 터널을, 해 질 녘에는 노을을 감상할 수 있으며 축제 기간에는 불꽃놀이까지 볼 수 있다고 전해진다.'홈즈' 서울 사대천왕 편은 오는 26일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr