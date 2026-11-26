이미지 크게보기 '라디오스타' 가수 딘딘이 어머니가 임영웅에게 명품 스카프를 받았다고 언급했다. / 사진 = MBC '라디오스타'

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'라디오스타' 가수 딘딘이 어머니가 임영웅에게 명품 스카프를 받았다고 언급했다.25일 방송된 MBC '라디오스타'에는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연했다.이날 딘딘은 '미스터트롯' 열풍 당시를 떠올리며 "엄마가 갑자기 '엄마는 늘 항상 널 응원하고 트로트 안 좋아해. 엄마는 아들이 최고야'라고 하더라"고 말했다.하지만 어머니의 속마음은 달랐다. 딘딘은 "임영웅 씨가 노래하는데 엄마가 생전 TV 처음보는 어린 아이처럼 보고 있더라"며 "사건 현장 검거 당한 것처럼 '아냐, 엄마 보지 않았어' 하고 끄더라"고 당시 장면을 재연했다.어머니의 마음을 완전히 돌린 건 '미운 우리 새끼'에서 만난 임영웅이었다고.딘딘은 "임영웅 씨가 에르메X 스카프를 어머님들 거 하나하나 다 사온 거다"라며 "거기에 엄마가 녹아서 '우리 아들이 영웅이었으면 좋겠어' 하더라"고 털어놨다.임영웅의 콘서트 초대 이야기도 이어졌다. 딘딘은 "저한테 티켓팅 해달라고 하더라"며 투덜댔다.한편 딘딘은 이날 어머니의 '미우새' 하차 이후 근황도 전했다. 그는 "하차를 하신 후 상심하셨다"며 어머니가 1년간 힘들어하면서도 시청률을 계속 챙겼다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr