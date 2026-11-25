'은퇴요원+관리팀' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=tvN

'은퇴요원+관리팀' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=tvN

배우 차승원이 국정원 블랙요원 출신 세차장 사장으로 변신한다.내년 1월 4일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '은퇴요원+관리팀'은 과거 국정원 블랙요원이었던 동네 세차장 사장 김철수(차승원 분)와 은퇴요원 관리팀으로 좌천된 국정원 에이스 고요한(김도훈 분)이 공조하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.극 중 김철수는 한때 국정원의 전설로 불렸으나 은퇴 후 평범한 가장으로 살아가는 인물이다. 여전히 영웅이 되고 싶다는 열망을 품고 있던 그의 앞에 국정원의 새로운 전설을 꿈꾸는 고요한이 나타난다. 각기 다른 이유로 전성기를 꿈꾸는 두 사람은 뜻밖의 공조를 시작한다.공개된 포스터에는 불길과 연기가 가득한 현장에서 임무를 마친 듯한 김철수와 고요한의 모습이 담겼다. 비슷한 유니폼을 입은 두 사람은 얼굴이 재투성이가 된 채 숨을 고르고 있다.함께 위험한 상황을 겪었음에도 두 사람 사이에는 미묘한 거리감이 느껴진다. 여기에 '가족도, 회사도 모르게 펼치는 작전명: 브로맨스'라는 문구가 더해져 이들이 수행할 비밀 작전에 대한 궁금증을 높인다.현장을 떠난 지 오래된 은퇴요원과 실전 경험이 많지 않은 신입 요원이 어떤 방식으로 호흡을 맞춰갈지도 관전 포인트다. 경험과 연륜을 갖춘 차승원과 패기 넘치는 김도훈이 만들어낼 연기 호흡에 기대가 쏠린다.'은퇴요원+관리팀'은 2027년 1월 4일 오후 8시 45분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr