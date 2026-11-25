그룹 스트레이 키즈 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 2027년의 첫날을 팬들과 함께 보낸다.스트레이 키즈는 지난 24일 공식 SNS를 통해 서울 스페셜 콘서트 'RUN IT SEOUL SPECIAL'(런 잇 서울 스페셜) 포스터를 공개했다. 공연은 내년 1월 1~2일 서울 구로구 고척스카이돔에서 총 두 차례 열린다.이번 공연은 월드투어 'RUN IT'의 일환이다. 스트레이 키즈는 지난 7~8월 서울 송파구 KSPO DOME에서 열린 다섯 차례 공연을 모두 매진시키며 월드투어를 시작했다. 이번에는 고척스카이돔으로 공연장 규모를 키워 국내 팬들과 다시 만난다.스트레이 키즈는 지난 8월 발매한 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 9연속 1위로 진입했다. 지난 9월에는 그룹의 이름을 내건 음악 축제 'STRAYCITY'(스트레이시티)를 라틴 아메리카 3개 지역에서 개최하고 헤드라이너로 무대에 올랐다.멤버 개개인의 음악 작업도 이어지고 있다. 자체 음악 프로젝트 'SKZ-PLAYER'(슼즈 플레이어)를 통해 한의 'back to life'(백 투 라이프), 필릭스의 'Slow It Down'(슬로우 잇 다운), 아이엔의 'NO RETURN'(노 리턴) 등 개인 작업물을 공개했다.리노는 내년 초 솔로 앨범 발매를 앞두고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr