양홍원, 원현주가 이혼한다. / 사진=SNS

래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 결혼식을 올린 지 37일 만에 파경을 맞았다. 결혼식 닷새 만에 양홍원을 둘러싼 불륜 의혹이 불거진 뒤 약 한 달 만이다. 두 사람 사이에는 어린 딸이 있지만 양육권, 재산분할 등 구체적인 합의 내용은 공개되지 않았다.원현주는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝혔다. 이어 "개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠다"며 "앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식 전하겠다"고 전했다.두 사람은 약 8년간 교제한 뒤 2023년 혼인신고를 했다. 이듬해 11월 딸을 얻었고, 가족의 일상을 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 공개해왔다. 결혼식은 올해 10월 18일 올렸다.그러나 결혼식 닷새 뒤인 10월 23일 양홍원이 결혼 전 다른 여성과 모텔에 동행했다는 주장이 제기되면서 불륜 의혹에 휩싸였다. 당시 양홍원의 소속사 AP알케미는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정했지만, 객실 안에서 신체 접촉이나 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다.소속사는 폭로자에 대해서도 법적 대응에 나섰다. 이후 양홍원과 원현주가 서로의 SNS 팔로우를 끊고 관련 게시물을 정리하면서 파경설이 이어졌다.원현주가 결국 직접 이혼 절차를 밟고 있다고 밝히면서 두 사람의 관계는 결혼식 약 한 달 만에 정리 수순을 밟게 됐다. 다만 원현주는 구체적인 이혼 사유는 언급하지 않았다. 양홍원 역시 이혼 발표 이후 별도의 공식 입장을 내놓지 않은 상태다.두 사람이 어린 딸을 두고 있는 만큼 친권과 양육권 등 이혼에 따른 자녀 양육 문제에도 관심이 쏠린다. 양홍원과 원현주는 그동안 유튜브를 통해 육아 일상을 공개해왔지만, 이혼 이후 누가 주 양육자가 되는지와 친권·양육권, 양육비, 면접교섭 방식 등에 대해서는 알려진 내용이 없다. 원현주가 "원만하게 합의"했다고 밝힌 만큼 관련 사안 역시 두 사람이 협의했을 가능성은 있지만, 구체적인 내용은 공개되지 않았다.가족 콘텐츠를 담아온 '양홍원의 육아일기'의 향방도 아직 정해진 바 없다. 해당 채널은 50만명이 넘는 구독자를 확보하며 두 사람과 딸의 일상을 공개해왔다.결혼식 닷새 만에 불륜 의혹이 불거지고 37일 만에 이혼 사실이 알려지면서 두 사람의 짧았던 결혼식 이후 행보에도 관심이 쏠리고 있다. 다만 불륜 의혹은 양홍원 측이 부인하고 있으며, 이혼 사유와 자녀 양육 문제 역시 당사자들이 공개하지 않은 만큼 섣부른 단정은 피할 필요가 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr