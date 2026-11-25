이민정, 엑스러브 루이 / 사진=이민정 SNS

그룹 엑스러브(XLOV)가 음악과 댄스뿐 아니라 뷰티, 예능 등 다양한 웹 콘텐츠에 출연하며 활동 영역을 넓히고 있다.엑스러브(우무티, 루이, 현, 하루)는 최근 유튜브 채널 'it's Live'(잇츠라이브)에서 세 번째 미니앨범 'i=!'의 더블 타이틀곡 중 하나인 'Hush'를 선보였다. 기존 음원과 달리 밴드 연주에 맞춰 라이브 무대를 꾸몄다.이어 'MIC DRIVE'에서는 'Hush'를 비롯해 '투스젬치와와', 'Masterpiece', '1&Only', 'Biii:-P', 'Silence', 'Drip Drip' 등 여러 곡을 불렀다. 멤버들은 각자의 음색을 살려 라이브 무대를 이어갔다.댄스 콘텐츠에도 참여했다. 루이와 하루는 댄서 바다 리가 진행하는 유튜브 콘텐츠 '연습실 바다쌤'에 출연했다. 두 사람은 아이돌 데뷔를 결심한 계기 등을 이야기하고, 바다 리와 함께 다양한 댄스 챌린지에 도전했다.루이는 '우다다 클럽'에도 출연해 신곡 'Hush'에 맞춰 전력 질주하는 모습을 보여줬다. 다른 멤버들과 주고받는 대화에서는 무대와 다른 모습을 드러냈다.뷰티 콘텐츠에서는 멤버들이 직접 메이크업에 나섰다. 우무티와 루이는 뷰티 크리에이터 레오제이의 '뷰티차력쇼'에 출연해 'Hush'의 콘셉트를 반영한 화장을 선보였다. 동양적인 공포 분위기를 현대적으로 표현한 곡의 콘셉트에 맞춰 메이크업을 완성했다.루이는 배우 이민정과도 만났다. 그는 이민정이 진행하는 '제일 예쁜 여자와 제일 예쁜 남자'에 출연해 함께 네일아트를 받고 쇼핑을 즐겼다. 해당 콘텐츠에서 루이는 이민정의 '1호 남동생'이라는 별칭을 얻기도 했다.두 사람은 함께 찍은 네 컷 사진도 공개했다. 이민정은 검은 고양이 귀 머리띠를, 루이는 보라색 유니콘 머리띠를 착용하고 카메라 앞에 섰다. 이들은 볼에 손을 대거나 윙크를 하는 등 다양한 표정을 지었다. 두 사람은 얼굴을 가까이 대고 포즈를 취했으며, 나란히 서서 촬영한 사진에서도 다정한 분위기를 연출했다.엑스러브는 앞서 배우 한소희와의 인연으로도 화제를 모았다. 한소희는 지난 5월 발매된 엑스러브의 두 번째 미니앨범 'I,God'의 타이틀곡 'SERVE' 뮤직비디오에 출연했다. 리더 우무티는 쇼케이스에서 한소희가 자신의 SNS 게시물에 엑스러브의 음악을 사용한 것을 계기로 연락을 주고받기 시작했다고 밝혔다.우무티가 뮤직비디오 출연을 제안하려던 중 한소희가 먼저 작은 역할이라도 좋으니 필요하면 불러달라고 말했고, 실제 출연으로 이어졌다. 이러한 인연은 지난 14일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서도 소개됐다.엑스러브는 새 앨범 발매 이후 라이브 무대뿐 아니라 멤버들의 춤 실력과 개성을 보여줄 수 있는 콘텐츠에 잇달아 참여하고 있다. 여러 분야에서 대중과 만나는 기회를 늘리는 모습이다.해외 공연도 이어간다. 엑스러브는 25일(현지시간) 아르헨티나에서 'XLOV 2026 LATAM TOUR II' 공연을 개최한다. 오는 29일에는 브라질, 12월 1일에는 페루에서 무대에 오른다.남미 일정을 마친 뒤에는 북미로 이동한다. 12월 3일 미국 마이애미를 시작으로 'XLOV NORTH AMERICA TOUR 2026'을 진행하며, 북미 9개 도시에서 총 11차례 공연할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr