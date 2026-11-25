'솔로지옥3' 출신 이관희·유시은 커플. / 사진=유시은·이관희 SNS

유시은이 유하정 결혼식 브이로그를 올렸다가 삭제했다. / 사진=유튜브 영상 캡처

'솔로지옥3' 출신 이관희·유시은 커플이 결혼식 민폐 하객으로 지목된 가운데, 잘못을 인정하면서도 당사자로 특정된 사실은 부인했다.이관희·유시은 커플은 지난 24일 자신의 인스타그램을 통해 "이번 일로 불편함을 느끼신 모든 분께 진심으로 죄송하다"며 말문을 열었다.커플은 "결혼식장에서 버진로드를 걸었던 행동은 정말 무지하고 경솔했던 행동이었다고 생각한다"면서 "의도와는 별개로 결혼식 주인공 입장을 충분히 헤아리지 못했던 점 진심으로 반성한다"고 고개를 숙였다.다만 "혼인서약서를 비롯해 다른 물건이나 문서를 임의로 펼쳐보는 행동은 일절 하지 않았다"며 사실관계를 바로잡았다.앞서 지난 23일 같은 '솔로지옥3' 출신 윤하정의 유튜브 채널 '돌돌하'에는 결혼식 후일담을 담은 영상이 공개됐다. 지난달 비연예인 연인과 결혼식을 올린 윤하정은 "당일에는 정신이 없어서 모든 일정이 끝난 뒤에야 알게 된 최악의 이야기"라며 "제 결혼식을 자기 결혼식 예행연습이라고 생각하고 온 커플이 있었다"고 일화를 언급했다.윤하정은 "어떤 커플이 주례대 앞에 가서 혼인서약서를 들춰보고, 신랑 신부가 결혼하기도 전에 마치 본인들 결혼식인 것처럼 버진로드를 걸어 다니며 상황극을 했다"며 "가족들도 의아해했고 신랑도 멀리서 보고 놀랐다"고 전했다.영상 공개 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 해당 커플이 이관희와 유시은이 아니냐는 추측이 빠르게 확산했다. 앞서 유시은이 자신의 유튜브 채널에 올렸던 윤하정 결혼식 방문 브이로그 영상 속 장면이 윤하정의 설명과 겹쳤기 때문이다.현재는 삭제된 해당 영상에는 식장에 일찍 도착한 이관희와 유시은이 결혼식 행진곡을 부르며 버진로드를 걸어 들어왔고, 단상 앞에서 "신랑 인사"라고 말하며 인사를 하거나 춤을 추는 모습이 담겼다.윤하정과 이관희, 유시은 세 사람은 2023년 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3'에 출연했다. 당시 방송에서 윤하정은 이관희에게 호감을 표했으나 최종 커플로 이어지지 않았다. 이관희와 유시은 역시 다른 출연자를 선택했다가 방송 이후 연인으로 발전해 지난 7월 열애를 공식 인정했다.안녕하세요. 이관희, 유시은입니다.먼저 이번 일로 인해 불편함을 느끼신 모든 분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드립니다.결혼식장에서 버진로드를 걸었던 행동은 저희가 정말 무지하고 경솔했던 행동이었다고 생각합니다. 저희의 의도와는 별개로 결혼식의 주인공인 두 분의 입장을 충분히 헤아리지 못했던 점에 대해 진심으로 반성하고 사과드립니다.지난 11월 9일 당사자로부터 영상 삭제 및 사과 요청을 받았으며, 이에 응하지 않을 경우 본인의 방식대로 대응하겠다는 취지의 연락을 받았습니다.저희는 당시 잘못을 인정하며 각자 장문의 메시지를 통해 진심으로 사과의 뜻을 전했고, 영상 삭제 요청에도 즉시 응한 뒤 대화를 마무리했습니다.이러한 이후 상황에서 11월 23일 공개된 영상에 대해 저희가 직접 입장을 밝히는 것이 오히려 논란을 확대하는 것은 아닐지 많은 고민을 했습니다.그러나 여러 정황을 통해 저희가 특정되고, 저희가 하지 않은 행동까지 저희의 이야기로 받아들여지고 있는 상황에서 조심스럽게 사실관계를 말씀드리고자 합니다.버진로드를 걸었던 행동에 대해서는 변명의 여지 없이 저희의 잘못을 인정합니다. 다만 혼인서약서를 비롯해 다른 물건이나 문서를 임의로 펼쳐보는 행동은 일절 하지 않았습니다.또한 개인적인 이득을 취하기 위해 갑작스럽게 연락을 했다거나, 이후 연락이 두절되었다는 이야기 역시 저희에 해당하는 내용이 아님을 말씀드립니다.당시 당사자가 직접 청첩장을 전달하고 싶다는 연락을 주었고, 저희 역시 일정 조율이 쉽지 않았지만 모바일 청첩장으로만 전달받는 것이 미안한 마음에 기존 일정을 조정하여 청첩장 모임에 참석했습니다.결혼식 당일에도 경기 일정이 있었지만, 소중한 인연이라 생각했고 두 분의 결혼을 진심으로 축하하고 싶은 마음으로 참석했습니다.물론 이러한 사실이나 앞서 사과를 전했다는 사실로 저희의 잘못을 가볍게 여기거나 정당화하려는 마음은 전혀 없습니다. 다만 저희가 실제로 하지 않은 행동까지 오해로 이어지는 부분에 대해서는 조심스럽게 바로잡고 싶었습니다.해당 영상에서 당사자는 저희의 이름을 직접 언급하지 않았으며, 여러 정황을 통해 저희가 특정된 상황입니다. 부디 이 과정에서 당사자에게도 또 다른 비난이나 악성 댓글이 향하지 않기를 간곡히 부탁드립니다.저희 역시 이번 일을 계기로 스스로를 깊이 돌아보고, 앞으로는 작은 말과 행동에도 더욱 신중하며 상대방의 입장을 먼저 생각하고 배려할 수 있도록 노력하겠습니다.더 이상의 추측과 비난으로 어느 누구도 상처받지 않기를 진심으로 바랍니다.저희를 응원해 주시고 아껴주시는 많은 분들께 실망과 심려를 끼쳐드려 다시 한번 진심으로 죄송합니다.이관희, 유시은 올림.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr