초아가 귀 필러 시술을 인증했다./사진=SNS

그룹 크레용팝 출신 초아가 귀 필러 시술 후 달라진 모습을 공개했다.초아는 25일 자신의 SNS에 '내돈내산', '귀필러후기'라는 해시태그와 함께 시술 과정 및 후기를 담은 영상을 게재했다.영상에서 초아는 정면에서 귀가 잘 보이지 않는 이른바 '누운 귀'가 고민이었다며 시술을 결심한 이유를 밝혔다. 이후 전문의와 상담해 원하는 귀 모양을 디자인한 뒤 국소 마취를 거쳐 필러 시술을 받았다.공개된 시술 전후 비교 사진에는 눕혀져 있던 귀가 한층 또렷하게 세워진 모습이 담겼다. 초아는 시술 1주일 뒤 근황을 전하며 "받은 시술 중 제일 만족한다. 정신없이 육아하다 오랜만에 자기 관리를 했다"고 밝혔다.이어 "예전부터 궁금했던 귀 필러를 드디어 받아봤는데 생각보다 너무 마음에 든다"며 "정면에서 귀가 잘 보이니까 중안부도 짧아 보이고 살짝 어려 보이는 효과도 있다. 친구 소개로 받아본 건데 진작 해볼 걸 그랬나 싶다"고 덧붙였다.2012년 크레용팝으로 데뷔한 초아는 2021년 6살 연상의 사업가와 결혼했다. 2024년 10월 자궁경부암 투병 사실을 알리며 임신을 간절히 바랐고, 난임 끝에 시험관 시술로 지난 2월 쌍둥이를 출산했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr