'뜨거운 안녕'이 1%대 시청률을 기록 중이다. / 사진제공=tvN

'뜨거운 안녕'이 1%대 시청률을 기록 중이다. / 사진제공=tvN

tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'이 2주 연속 1%대 시청률에 머물고 있다. 극 중 아수라의 재결합을 기점으로 새로운 이야기가 펼쳐지는 가운데 시청률 반등에 성공할 수 있을지 주목된다.지난 11일 첫 방송된 '뜨거운 안녕'은 1.7%의 시청률로 출발했다. 2회에서도 같은 수치를 유지했으나 3회에서 1.3%로 자체 최저 시청률을 기록했다. 지난 19일 방송된 4회 역시 1.4%에 그치며 좀처럼 1%대를 벗어나지 못하고 있다.지난 방송에서는 해체 위기에 놓였던 아수라의 강태구(강훈 분), 김남일(조현철 분), 한준서(김정진 분)가 다시 뭉쳤다. 지난 10년간 함께해 온 시간을 포기할 수 없었던 김남일과 한준서는 강태구를 설득했다. 결국 강태구도 이루지 못한 꿈을 위해 다시 도전하기로 결심했다.그러나 재결합의 기쁨도 잠시 아수라는 또 다른 위기에 직면한다. 25일 제작진이 공개한 사진에는 개그맨 동기인 황찬성(고건한 분)과 대치하는 강태구의 모습이 담겼다. 황찬성을 차갑게 바라보는 강태구와 두 사람의 신경전을 걱정스럽게 지켜보는 고은영(이이담 분)의 모습이 눈길을 끈다.아수라의 팬클럽 명예 회장이 된 고은영도 직접 행동에 나선다. 휘핑크림을 손에 든 채 황찬성과 맞서는 모습이 포착되면서 아수라를 위해 어떤 일을 벌일지 궁금증을 자아낸다.제작진은 "열등감이 폭발한 황찬성의 행동으로 아수라에게 위기가 찾아온다. 강태구와 황찬성의 살얼음판 신경전, 아수라를 위해 용기 낸 팬클럽 명예 회장 고은영의 활약을 기대해 달라"고 전했다.'뜨거운 안녕' 5회는 25일 오후 10시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr