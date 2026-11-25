그룹 트와이스 멤버 나연이 포즈를 취하고 있다. / 사진=나연 SNS

그룹 트와이스 멤버 나연의 모친이 딸을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.나연의 모친은 지난 24일 자신의 인스타그램에 "이제야 MAMA 무대에 설 수 있게 된 것에 감사하다"는 글과 함께 여러 개의 영상을 게재했다.공개된 영상에는 나연이 지난 21일 일본 교세라돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서 솔로 가수로서 단독 무대를 선보이는 모습이 담겼다.모친은 "공연 전 떨린 적이 없었는데 이날은 엄마가 무지 떨렸네. 우리 딸은 얼마나 떨렸을까? 감도 안 온다"며 딸의 긴장된 마음에 공감했다.이어 "아니, 가수가 노래 때문에 떨려야지 옷 때문에 떨리냐고"라며 댄서들의 퍼포먼스가 진행되는 동안 무대 위에서 빠르게 의상을 갈아입어야 했던 당시 상황을 떠올리기도 했다.나연이 속한 트와이스는 데뷔 첫해인 2015년부터 2020년까지 MAMA에 6년 연속 참석했다. 나연이 솔로 가수 자격으로 MAMA 무대에 오른 것은 이번이 처음이다. 이날 나연은 'POP!', 'BABY ANGEL', 'ABCD' 등 자신의 대표곡을 연이어 선보이며 무대를 꾸몄다.한편 트와이스는 지난해 7월 시작한 여섯 번째 월드투어 'THIS IS FOR'를 지난 7월 마무리했다. 현재 멤버들은 그룹 활동과 더불어 솔로, 연기, 방송 등 다양한 분야에서 개별 활동을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr