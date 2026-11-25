두뇌 서바이벌에서 5연속 우승을 차지한 방송인 장동민이 서울대 박사 출신 현경렬에게 우승 자리를 내주며 무패 행진을 마감했다./ 사진=텐아시아 DB

The Devil's Plan: Dead Again

두뇌 서바이벌에서 5연속 우승을 차지한 방송인 장동민이 서울대 박사 출신 현경렬에게 우승 자리를 내주며 무패 행진을 마감했다.지난 24일 공개된 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3') 11~14회에서는 장동민과 현경렬이 최종 우승 상금 2억원을 두고 맞붙었다.결승전은 총 세 차례의 게임으로 진행됐다. 첫 번째 게임인 '카드 장기'에서는 장동민이 승리했으나 두 번째 게임인 '컬러 링크'에서는 현경렬이 이기면서 승부는 원점으로 돌아갔다.두 사람의 운명을 가른 마지막 게임은 '수식신호등'이었다. 색깔 힌트를 토대로 상대방이 만든 수식을 맞히는 방식이다. 장동민은 이 과정에서 9의 0제곱이 1이라는 사실을 알지 못해 정답을 도출하는 데 어려움을 겪었다. 치열한 수싸움과 심리전에서 강점을 보여왔던 장동민이 뜻밖에도 기본적인 수학 개념에서 허를 찔린 것이다. 네 번째 답안 제출 끝에 승리는 현경렬에게 돌아갔다.앞서 장동민은 두뇌 서바이벌에서 5연속 우승을 거둔 이력을 언급하며 우승 횟수가 늘어날수록 새로운 도전에 대한 부담감도 커졌다고 털어놓은 바 있다.그는 첫 서바이벌 출전 당시를 떠올리며 "처음에는 견제 대상이 아니었다. 동네 바보로 생각했다"고 회상했다. 그러나 거듭된 우승으로 경쟁자들의 경계 대상이 되면서 이전보다 철저한 준비가 필요해졌다고 밝혔다. 짧은 대화만으로도 상대방의 플레이 성향을 어느 정도 파악할 수 있다던 장동민도 이번에는 마지막 고비를 넘지 못했다.장동민은 결승을 마친 뒤 "두 번째 게임 때 5라운드 때 승리를 확신하고 있었다"며 "'이거는 끝났구나. 우승 소감 뭐라고 이야기하지?' 생각했다"고 털어놨다. 이어 "내가 항상 여러분에게 이야기했던 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 내가 그걸 못 지켜서 오늘 패배했다"고 자평했다. 그러면서도 "후련하다"며 결과를 받아들였다.한편 장동민의 6연속 우승을 저지한 현경렬은 서울대학교에서 박사 학위를 취득하고 구글에서 근무한 이력이 있는 소프트웨어 엔지니어 출신이다. 앞서 tvN '소사이어티 게임' 시즌1에서도 우승했던 그는 이번 '데블스 플랜3'에서도 정상에 오르며 상금 2억원을 거머쥐었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr