KBS 아나운서 출신 방송인 한석준이 5년간 진행한 프로그램에서 강제로 하차한 뒤 오열했던 사연을 털어놨다./ 사진=텐아시아 DB

KBS 아나운서 출신 방송인 한석준이 5년간 진행한 프로그램에서 강제로 하차한 뒤 오열했던 사연을 털어놨다./ 사진=유튜브 채널 '마이금희'

KBS 아나운서 출신 방송인 한석준이 5년간 진행한 프로그램에서 강제로 하차한 뒤 오열했던 사연을 털어놨다./ 사진=유튜브 채널 '마이금희'

KBS 아나운서 출신 방송인 한석준이 5년간 진행한 프로그램에서 강제로 하차한 뒤 오열했던 사연을 털어놨다.지난 20일 유튜브 채널 '이금희 마이금희'에는 한석준이 출연해 KBS 재직 시절을 돌아봤다. 2005년부터 KBS1 '우리말 겨루기' 진행을 맡았던 한석준은 2010년 자신의 의사와 무관하게 프로그램에서 물러났다. 회사가 한석준을 '생생정보통' 진행자로 배치하면서 두 프로그램의 방송 시간이 30분가량 겹쳤기 때문이다.한석준은 "'우리말 겨루기'는 5년 동안 제 모든 걸 갈아 넣어서 하던 프로그램이었다. 그게 저의 의사로 그만둔 게 아니었다"고 털어놨다. 제작진 역시 한석준이 진행을 이어가길 원했지만 편성 변경은 끝내 이뤄지지 않았다.하차가 확정된 날 한석준은 귀가 도중 차를 세우고 눈물을 쏟았다고 밝혔다. 그는 "집에 가는 차 안에서 울분이 터져 나오는 거다. 차를 갓길에 세우고 핸들을 치면서 울었다. 화나서 운 건 처음이었던 것 같다"고 회상했다.하차의 여파는 상당 기간 이어졌다. 결국 한석준은 2011년 휴직을 결정하고 자비로 중국에 다녀왔다. 회사의 지원을 받아 중국에 갔다는 세간의 인식과 달리 모든 비용을 자신이 부담했다고 설명했다.2012년 복직한 한석준에게는 퇴사할 기회도 있었다. 당시 프리랜서 전향을 결심한 전현무가 한석준에게 함께 회사를 나가자고 제안한 것. 그러나 한석준은 손범수의 뒤를 이어 KBS 퀴즈 프로그램 '1대100'을 진행할 기회가 생기면서 퇴사를 미뤘다.한석준은 "'우리말 겨루기' 때 못했던 퀴즈쇼 진행을 더 하고 싶은 거다"라고 당시 심경을 전했다. 이후 약 3년간 '1대100'을 진행했지만 전현무와 함께 회사를 떠나지 않은 것에 대한 아쉬움도 남았다고 고백했다. 그는 "일찍 내 손에 쥐고 있는 걸 놨으면 좀 더 빠르게 더 넓은 것들을 보게 되지 않았을까 생각한다"고 털어놨다.한편 한석준은 2003년 KBS 29기 공채 아나운서로 입사했으며 2015년 퇴사해 프리랜서로 전향했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr