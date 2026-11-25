최민정이 '스피드퀸'에서 일일 감독으로 나선다. / 사진제공=TV조선 '스피드퀸'

최민정이 '스피드퀸'에서 일일 감독으로 나선다. / 사진제공=TV조선 '스피드퀸'

쇼트트랙 국가대표 최민정이 '스피드퀸'에서 일일 감독으로 나선다. 최민정은 현역 국가대표 선수들과 함께 쇼트트랙 대선배 전이경이 이끄는 팀 '스피드퀸'을 상대한다.25일 첫 방송되는 TV CHOSUN 예능 '스피드퀸'에서는 팀 '스피드퀸'의 첫 친선경기가 진행된다. 상대는 최민정이 주장 겸 감독을 맡은 현역 국가대표팀이다.경기 중계는 조정식 캐스터와 여자 쇼트트랙 사상 최초의 올림픽 전 종목 메달리스트 박승희 해설위원이 맡는다. 박승희 해설위원은 첫 경기부터 국가대표팀을 상대하게 된 선수들을 두고 "스피드퀸의 목표가 국가대표니, 본인의 위치를 정확하게 알 수 있는 상대를 만났다"고 설명했다.선수 겸 일일 감독을 맡은 최민정은 "독하게 마음먹고 하는 게 중요하다"며 경기에 임하는 각오를 밝혔다. 현역 국가대표 선수들을 마주한 '스피드퀸' 선수들은 긴장한 모습을 보였다. 빅토르 안(한국명 안현수) 코치는 선수들에게 "긴장해야지. 그래도 시합인데"라고 말했다. 국가대표팀 선수들 역시 "지면 안 된다"고 입을 모으며 경기 일정을 확인했다.경기에 앞서 전이경과 최민정이 인사를 나눴다. 전이경은 "요즘 시즌 준비 중이라 바쁠 텐데 이 대결을 수락해 줘서 너무 고맙다"고 말했다. 최민정은 "제가 쇼트트랙을 꿈꾸며 길을 따라갔던 분이다. 대선배님과 나란히 있다는 것만으로도 부끄럽기도 하고 감회가 새롭다"고 답했다.이후 두 사람은 선수 구성과 관련해 이야기를 나눴다. 최민정이 경기에 직접 출전한다는 사실을 알게 된 전이경은 "첫 번째 레이스를 하고 나서 라인업 변경을 할 수도 있는데 양해해 주면 좋겠다"고 말했다. 이에 최민정이 "저희도 변경될 수 있다"고 답하자 전이경은 "너네 다 엄살이지?"라고 받아쳤다.빅토르 안 코치는 "어떻게 나올지 그림이 그려진다"며 국가대표팀이 구상한 전술을 알아맞혔다. 이에 최민정은 당황한 모습을 보였다.'스피드퀸'은 국내 최초 쇼트트랙 스포츠 리얼리티 예능으로 25일 밤 10시 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr