이즈나 / 사진=웨이크원

이즈나 / 사진=웨이크원

그룹 이즈나(izna)가 데뷔 2주년을 맞아 오디션 프로그램 시절 선보였던 곡을 새로운 버전으로 발표한다.이즈나(마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 디지털 싱글 'IWALY'를 발매한다. 이즈나는 2024년 엠넷 서바이벌 프로그램 '아이랜드2 : N/a'를 통해 결성돼 같은 해 11월 25일 정식 데뷔했다. 이날은 데뷔 2주년이 되는 날이다.'IWALY'는 'I Will Always Love You'(언제나 너를 사랑할게)의 약자로, 밝고 경쾌한 팝 사운드에 아련한 감정을 담은 곡이다. 이번 싱글의 타이틀곡 'IWALY (사랑으로 남길)'는 2024년 '아이랜드2 : N/a'의 미션곡으로 처음 공개됐다. 이후 이즈나의 데뷔 미니앨범 'N/a'에도 그룹 버전으로 수록됐다.데뷔 2주년을 맞아 새롭게 편곡한 버전은 원곡의 경쾌한 분위기를 유지하면서 악기 구성에 변화를 줬다. 도입부에는 맑은 신시사이저 소리를 더해 몽환적인 느낌을 강조했고, 기타 리듬과 드럼 비트도 달리했다. 후반부에는 여섯 멤버가 함께 노래하는 구간을 배치했다.이즈나는 음원 발매와 함께 데뷔 2주년 기념 캠페인 '사랑으로 남길'도 진행하고 있다. 캠페인 이름은 'IWALY'의 가사에서 가져왔다. 이를 통해 그동안의 활동을 담은 슈트 버전 안무 메들리 영상을 공개했으며, 무료 전시회와 자체 콘텐츠 '2즈나의 방' 등도 선보이고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr