그룹 원팩트가 제34회 대한민국 문화연예대상에서 K팝 가수상을 받았다. / 사진제공=아르마다이엔티

그룹 원팩트(ONE PACT)가 데뷔 3주년을 앞두고 K팝 가수상을 받았다.원팩트는 지난 24일 서울 강남구 논현동 엘리에나호텔에서 열린 '제34회 대한민국 문화연예대상'에서 'K-POP 가수상'을 수상했다.'대한민국 문화연예대상'은 음악, 방송, 영화 등 다양한 문화예술 분야에서 활약한 아티스트들의 성과를 조명하는 시상식이다. 원팩트는 국내외에서 꾸준히 음악 활동을 이어온 가운데 데뷔 3주년을 앞두고 수상의 기쁨을 누렸다.원팩트는 "데뷔 3주년을 앞둔 시점에서 이렇게 뜻깊은 상을 받을 수 있게 되어 정말 감사드린다. 지금까지 함께 달려와 준 멤버들과 이 자리에 함께하지 못한 제이창에게도 감사의 마음을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다. 또한 "무엇보다 늘 함께해 주시는 앤하트 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.2023년 11월 첫 번째 미니앨범 'Moment(모멘트)'로 데뷔한 원팩트는 앨범마다 새로운 음악적 시도를 이어가며 국내외 K팝 팬들과 만나왔다.올해 7월에는 디지털 싱글 'TUNED IN(튠드 인)'을 발매했으며, 지난 9월 월드투어 '2026 ONE PACT WORLD TOUR CONCERT [OUTSHINE]'을 마무리했다. 지난 8월 미국 피닉스를 시작으로 미국 9개 도시와 중남미 4개 도시, 캐나다 토론토까지 총 14개 도시를 순회했다.원팩트는 오는 28일 데뷔 3주년 기념 팬콘서트 'ONE PACT 3RD ANNIVERSARY FAN CONCERT [MOMENTUM]'을 개최한다.이번 공연의 타이틀에는 데뷔 앨범 'Moment'에서 시작된 하나의 순간이 멤버들과 팬덤 앤하트가 함께한 수많은 순간(Moments)으로 이어지고, 이것이 지금의 원팩트를 만든 원동력(Momentum)이 됐다는 의미가 담겼다.원팩트는 이번 공연을 통해 데뷔부터 월드투어, 이번 수상까지 지난 3년간 팬들과 함께 쌓아온 추억을 돌아볼 예정이다.원팩트의 데뷔 3주년 기념 팬콘서트 'MOMENTUM'은 오는 28일 오후 4시 서울 예림당아트홀에서 열린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr