그룹 비투비 멤버 겸 배우 육성재가 새 드라마 첫 방송과 제작발표회를 하루 앞두고 낙상 사고로 부상을 입었다. / 사진=텐아시아DB, 육성재 SNS

그룹 비투비 멤버 겸 배우 육성재가 새 드라마 첫 방송과 제작발표회를 하루 앞두고 낙상 사고로 부상을 입었다. / 사진=육성재 SNS

그룹 비투비 멤버 겸 배우 육성재가 새 드라마 첫 방송과 제작발표회를 하루 앞두고 낙상 사고로 부상을 입었다.지난 24일 육성재는 자신의 SNS에 "드디어 내일 '나인 투 식스' 첫 방송이다. 첫 방송과 제작발표회를 기다려주시는 분들께 아쉬운 소식을 전해드려야 할 것 같다"고 운을 뗐다. 그는 "집에서 휴식 중 기립성 저혈압으로 인해 넘어지면서 턱을 다쳐 봉합 치료를 받게 됐다"고 밝혔다. 기립성 저혈압은 앉아 있거나 누워 있다가 일어설 때 혈압이 급격하게 떨어지는 증상으로, 어지럼증이나 실신 등을 동반할 수 있다.예기치 못한 부상에도 육성재는 예정된 제작발표회 일정을 소화할 계획이다. 그는 "내일 제작발표회에는 부득이하게 마스크를 착용하고 참석해야 할 것 같다"고 설명했다. 이어 "와주시는 기자님들 그리고 기다려주시는 팬분들께 죄송한 마음 전하며 양해도 부탁드릴게요"라며 첫 방송을 앞둔 작품에 대한 관심도 당부했다.육성재가 출연하는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 정립해 나가는 워라밸 로맨스다.극 중 육성재는 '햇살 인턴' 한선우 역을 맡아 일에 몰두하는 법무팀 차장 강이지 역의 박민영과 호흡을 맞춘다.'나인 투 식스'는 25일 제작발표회를 진행하며, 이날 오후 9시 첫 방송 된다.드디어 내일 '나인투식스' 첫 방송입니다!첫 방송과 제작발표회를 기다려주시는 분들께 아쉬운 소식을 전해드려야 할 것 같네요.집에서 휴식 중 기립성 저혈압으로 인해 넘어지면서 턱을 다쳐 봉합 치료를 받게 됐어요.그래서 내일 제작발표회에는 부득이하게 마스크를 착용하고 참석해야 할 것 같습니다.와주시는 기자님들 그리고 기다려주시는 팬분들께 죄송한 마음 전하며 양해도 부탁드릴게요.내일 첫 방송되는 '나인투식스'도 많은 관심과 사랑 부탁드립니다!이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr