그룹 AOA 출신 권민아와 그의 반려견. / 사진=권민아 SNS

그룹 AOA 출신 권민아가 반려견을 향한 애틋한 심경을 전했다.권민아는 지난 24일 자신의 인스타그램에 "이번 연도는 너무 힘들었다"며 장문의 글을 게재했다.그는 "(얼굴)화상으로 시작해 어머니 입원에 뚜니(반려견)의 교통사고까지"라며 올해 자신이 겪었던 큰일들을 돌아봤다.권민아는 반려견의 교통사고 후 근황과 상태에 대해 상세히 묘사했다. 그는 "발가락이 절단되고, 피부가 많이 뜯어지는 바람에 피를 많이 흘려서 억장이 무너졌다"고 토로했다.그러면서 "뚜니가 교통사고 당한 날 세상에서 가장 슬펐던 것 같다. 그렇게 오열해 본적이 처음"이라고 강조했다.이어 권민아는 "생명에는 지장이 없고 수술도 잘 끝났다. 괴사 조직도 조금씩 제거하고 있지만, 사고 당시 현장이 잊히지 않아 너무 힘들다"고 털어놨다.또 "혹시나 (반려견이) 버림받았다고 생각할까 봐 면회 때마다 '또 올 거야. 계속 올 거야. 빨리 나아서 집에 가자'고 말했다"며 "오랜 시간 통원 치료는 해야겠지만 부디 보행에만 문제가 없기를 바란다"고 덧붙였다.권민아는 지난 1월 부친의 가정 폭력부터 학창 시절 강간 고백까지 자신의 인생사를 폭로하며 주목받았다. 또 지난 2월에는 피부과 시술 중 의료사고로 얼굴에 심재성 2도 화상을 입은 사실을 밝혔으며, 지난 9월에는 모친의 심정지 소식 주장과 함께 친언니의 8억 원 횡령 의혹을 제기했다. 그 과정에서 담당 경찰관의 실명까지 언급하며 "앞으로 대한민국 경찰에 어떻게 맡기냐"며 분통을 터뜨리기도 했다.한편 권민아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔했다. '심쿵해', '빙글뱅글', '사뿐사뿐', '짧은 치마' 등 다수의 히트곡으로 대중의 인기를 얻었다. 그러나 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 2020년 멤버 간의 괴롭힘 문제를 제기하며 논란의 중심에 섰고, AOA는 해체 수순을 밟았다. 이후 권민아는 연기 활동 및 피부과 상담 실장 업무 등을 병행했다가 중단했으며, 소속사와 전속계약을 한 달 만에 해지하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr