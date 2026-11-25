김유정과 박진영이 라이징 배우 브랜드평판 1, 2위를 차지했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김유정과 박진영이 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'의 흥행에 이어 라이징 배우 브랜드평판에서도 나란히 1, 2위를 차지했다. 전날 발표된 배우 브랜드평판에 이어 또 한 번 두 사람이 순위표 최상단에 이름을 올렸다.25일 한국기업평판연구소에 따르면 2026년 11월 라이징 배우 브랜드평판 빅데이터 분석 결과 김유정이 1위, 박진영이 2위, 지창욱이 3위를 기록했다.한국기업평판연구소는 지난달 25일부터 이달 25일까지 라이징 배우 브랜드 빅데이터 1억 91만 4053개를 분석해 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 측정했다. 지난달과 비교해 전체 빅데이터 규모는 10.34% 증가했다.1위를 차지한 김유정의 브랜드평판지수는 311만 9207로 집계됐다. 박진영은 297만 762로 2위에 올랐으며 지창욱은 204만 1861로 3위를 기록했다. 이어 송강과 박지훈이 각각 4위와 5위에 이름을 올렸다.김유정과 박진영은 현재 '100일의 거짓말'에서 각각 이가경과 김태웅 역을 맡아 호흡을 맞추고 있다. 지난 21일 방송된 13회는 전국 가구 기준 평균 10.0%, 최고 11.5%의 시청률을 기록했다. 작품의 인기에 힘입어 두 배우를 향한 대중의 관심도 높아지는 모양새다.구창환 한국기업평판연구소 소장은 "라이징 배우 1위를 차지한 김유정 브랜드는 24년 차 내공으로 시청자들에게 몰입을 선물했다. 2위를 기록한 박진영 브랜드는 섬세한 연기로 시청자들의 마음을 저격했다"고 분석했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr