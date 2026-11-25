그룹 롱샷 / 사진 제공=모어비전

그룹 롱샷 / 사진 제공=모어비전

그룹 롱샷(LNGSHOT)이 데뷔 후 처음으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 진입했다. 올해 데뷔한 K팝 그룹 가운데 해당 차트에 이름을 올린 것은 롱샷이 유일하다.미국 빌보드 최신 차트(11월 28일 자)에 따르면 롱샷의 두 번째 EP 'S.W.I.S.H.'는 '빌보드 200'에 118위로 진입했다. 이 밖에도 '월드 앨범' 차트 3위, '톱 앨범 세일즈' 차트 7위를 기록했다.지난 10일 발매된 'S.W.I.S.H.'는 발매 첫 주 약 38만 장의 판매량을 기록했다. 이는 지난 1월 발매한 데뷔 EP 'SHOT CALLERS'(샷 콜러스)의 초동 판매량(발매 후 일주일간 음반 판매량)보다 8배 이상 늘어난 수치다.빌보드 차트 진입 소식과 함께 롱샷은 25일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 신보 수록곡 'Beep Beep'(빕빕)의 뮤직비디오를 공개했다.'Beep Beep'은 사랑하는 상대를 향한 그리움을 담은 R&B 곡이다. 따뜻한 아날로그 신스 사운드와 여유로운 리듬 위로 멤버들의 개성 있는 음색이 어우러진다. 뮤직비디오는 도로와 테니스 코트에서 장난기 넘치는 모습을 보여주는 장면과 조명, 연기를 활용한 몽환적인 장면을 교차해 구성했다.한편 롱샷은 최근 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA 2026)에서 올해의 신인상을, '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS)에서 팬스 초이스를 수상했다. 스포티파이가 신예 아티스트의 성장을 지원하는 프로그램 'RADAR Korea'(레이더 코리아)에도 선정됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr