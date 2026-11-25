빅뱅이 '강심장' 출연 당시 떨렸던 마음을 고백했다. / 사진='집대성' 유튜브 캡처

빅뱅이 '강심장' 출연 당시 떨렸던 마음을 고백했다. / 사진='집대성' 유튜브 캡처

그룹 빅뱅 멤버 지드래곤과 태양, 대성이 데뷔 초 예능 '강심장' 출연 당시 느꼈던 중압감을 고백했다.지난 24일 대성의 유튜브 채널 '집대성'에는 '빈집 잘 지키고 있나? 집주인의 생존 신고 with 지용이 형, 영배 형'이라는 제목의 영상이 게재됐다.홍콩 투어 중인 세 사람은 한데 모여 영상으로 반가운 근황을 공개했다. 특히 대성이 자리를 비운 동안 '집대성'의 임시 MC를 맡은 후배 아이돌에게 고마운 마음도 나타냈다. 그러면서도 "후배들이 생각보다 이 자리를 부담스러워하더라"고 언급했다. 이에 태양은 "아무래도"라며 과거를 회상했다.태양은 "너나 나나 멤버니까 부담이 없지만 (후배들은) 얼마나 부담스럽겠냐"고 말했다. 지드래곤도 이에 맞장구치며 "우리가 '강심장' 나갔던 거랑 같지 않겠냐"고 설명했다. 대성 역시 "그걸 무릅쓰고 해주시는 게 감사하다"고 털어놨다. 지드래곤 역시 "나도 그렇다. 하루 종일 얼마나"라며 깊이 공감했다. 태양도 "'강심장' 촬영하는 날에는 아침부터 벌벌 떨었다"고 덧붙였다.지드래곤은 태양에게 "그때 만약에 (장이) 과민한 상태면 어떻게 했냐"고 물었다. 이에 태양은 "그때는 마일드했다"라며 "(녹화 전에) 미리 화장실을 여러 번 다녀왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.빅뱅은 지난 20일 신곡 '기립'(GiiiRIP)을 기습 발표하고 컴백해 뜨거운 반응을 얻고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr