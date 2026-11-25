CL(씨엘) / 사진=CL 유튜브 채널 캡처

CL(씨엘) / 사진=CL 유튜브 채널 캡처

그룹 투애니원(2NE1) 씨엘(CL)이 박봄과 통화하는 모습을 공개하며 불화설을 종식시켰다.지난 24일 씨엘의 유튜브 채널에는 '[CL TV] EP.1 ICONIC'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 씨엘이 신곡 'ICONIC'(아이코닉)의 무대와 퍼포먼스를 준비하는 과정이 담겼다.이날 영상에서 씨엘은 박봄을 언급했다. 그는 "(투애니원) 단체 채팅방이 있다. 봄 언니는 아직 (신곡이) 나오는지 모르는 것 같다. 오늘 밤에든 전화해서 언니한테 '나 신곡 나오는 거 알아요?'라고 해봐야겠다. 축하해줄 것 같다"고 말했다.박봄에게 전화를 건 씨엘은 "언니, 나 신곡 나오는 거 알아요, 몰라요. 정말 섭섭하다"며 서운함을 내비쳤다. 그러면서 "빨리 댓글을 달아달라"고 신곡 홍보를 부탁했다. 박봄은 "내가 (신곡 홍보글을) 올려 줄까?"라고 물었고, 씨엘은 "올려 달라"고 답했다.두 사람이 꾸준히 연락을 주고받았다는 사실도 자연스럽게 드러났다. 씨엘은 "저번에 빅뱅 콘서트 같이 가자고 하지 않았냐"고 했고, 박봄은 "당일에 전화하면 어떻게 가냐. 당일 말고 전날에 전화를 달라"고 받아쳤다.박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 투애니원 활동을 잠정 중단했다. 당시 소속사 디네이션엔터테인먼트는 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받았다고 설명했다.이후 지난 3월 박봄은 자신의 SNS에 산다라박이 마약을 투약했다고 주장하는 글을 올려 논란을 빚었다. 산다라박은 즉시 해당 주장을 부인했으며, 씨엘과 산다라박이 박봄의 SNS 계정을 언팔로우한 사실이 알려지면서 멤버 간 불화설이 불거졌다. 이러한 상황에서 씨엘이 박봄과의 통화 내용을 직접 공개하면서 두 사람의 관계에도 다시 관심이 쏠렸다.영상을 본 팬들은 씨엘과 박봄의 통화를 반겼다. 팬들은 "씨엘이 팬들 걱정하지 말라고 박봄과 통화하는 모습을 일부러 보여준 것 같다", "누구보다 팬들이 뭘 원하는지 잘 안다", "박봄의 근황이라니", "박봄 목소리 듣자마자 눈물이 핑 돌았다" 등의 댓글을 남겼다.한편 씨엘은 지난 20일 새 디지털 싱글 'ICONIC'을 발매했다. 2021년 첫 솔로 정규앨범 'ALPHA' 이후 약 5년 만에 선보인 신곡으로, 더블랙레이블과 전속계약을 맺은 뒤 처음 발표한 음악이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr