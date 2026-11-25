'틈만나면'이 3주 연속 시청률 상승을 이뤘다./사진제공=SBS

'틈만나면'이 3주 연속 시청률 상승을 이뤘다./사진제공=SBS

방송인 유재석과 유연석이 이끄는 SBS 예능 '틈만나면,'이 2%대까지 하락했던 시청률을 딛고 3주 연속 상승세를 기록했다.지난 24일 방송된 '틈만나면,' 시청률은 전국 기준 3.9%를 기록했다. 이는 직전 회차(3.7%)보다 0.2%포인트 오른 수치로, 지난 3일 2.4%에서 10일 3.2%, 17일 3.7%에 이어 3주 연속 상승 곡선을 그리며 4%대 재진입을 눈앞에 뒀다.이날 방송에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 비, 김재욱이 '틈 친구'로 출연해 신촌 일대를 찾았다. 두 사람은 거친 외모와 상반되는 유쾌한 입담으로 웃음을 안겼다. 비는 "매일 운동을 하는데도 지방간"이라고 털어놓은 뒤, 점심 식사로 오징어볶음과 치즈버거를 언급하고 디저트로 와플까지 주문했다. 유재석이 "지방간 아니셨냐"고 묻자 비는 "이래서 제가 지방간인가 보다"라고 받아쳤다.김재욱은 유재석과 7년째 같은 체육관에 다니면서도 인사만 나눴다며 "친해지고 싶다"고 수줍게 고백했다. 또한 중학생 시절 단거리 육상 선수로 활동했던 이력을 밝히며 승부욕을 내비쳤다.첫 번째 미션은 체육관 운영자인 부부를 만나 45초 안에 박스 점프, 40kg 운반, 줄넘기 2단 뛰기, 신발로 표적 맞히기를 모두 성공해야 하는 '틈45' 게임이었다. 유재석이 신발 던지기에서 연달아 실패하자 비는 "내 인생에서 재석이 형을 이렇게까지 응원한 적이 없다"고 외쳤고, 이들은 8번째 도전 끝에 2단계 성공을 거뒀다.연세대 밴드부 '소나기'와 함께한 두 번째 미션 '피크 착 북'에서는 밴드 출신 김재욱의 활약이 빛났다. 손가락으로 피크를 튕겨 드럼 위에 올리는 게임에서 김재욱은 에이스 혼자 도전하는 '럭키 찬스'의 주자로 나섰다. 모두의 시선이 쏠린 가운데 김재욱은 종료 6초를 남기고 피크 4개를 연속으로 안착시키며 역전승을 일궈냈다. 유연석은 "인생을 배운다. 끝까지 가야 한다"며 감탄을 표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr