개그맨 오정태가 첫째 딸의 카이스트 입학을 축하하는 플래카드를 인증했다. / 사진=오정태 SNS

개그맨 오정태가 딸의 명문대 입학을 축하했다.오정태는 지난 24일 자신의 인스타그램에 "정우가 카이스트 조기 입학했어요"라는 문구와 함께 두 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 오정태의 집으로 보이는 공간에 플래카드가 설치된 모습. '오정우 카이스트 합격!', '가문의 영광!', '조기입학!' 등의 문구가 적혀 있었다.오정태는 "아빠의 무관심과 엄마의 지극정성으로 좋은 결과를 얻었다"며 "우리 효녀 딸 많이 응원해 주세요"라고 덧붙였다.그러면서 '누굴 닮았을까', '지금도 열공중' 등의 해시태그를 남겼다.앞서 오정태는 이날 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') '처복 터진 남편들' 특집으로 출연해 과학고에 재학 중인 첫째 딸이 카이스트에 합격했다고 밝혔다.딸은 2009년생으로 현재 만 16세다. 고등학교 2학년 과정을 마치고 조기 졸업해 만 17세에 대학 생활을 시작한다.한편 1976년생으로 올해 51세인 오정태는 2009년 8세 연하와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr