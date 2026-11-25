배우 고경표가 경찰에 출석했다. / 사진=이승현 기자 lsh87@

개그맨 김대범이 음주운전 사고를 낸 배우 고경표를 공개적으로 비판했다. 그는 2024년 한 개그맨의 음주운전과 대리기사 폭행 사건이 보도됐을 당시 사건 당사자로 오해받아 여러 차례 직접 해명한 바 있다.김대범은 24일 자신의 SNS에 고경표가 경찰 조사를 받기 위해 출석한 모습이 담긴 사진을 올렸다. 이와 함께 음주운전으로 인해 감당해야 할 여러 문제를 나열하며 고경표의 행동을 지적했다.그는 "이렇게 사과하고 경찰서 출석하고 기자들 앞에서 울며 사과하고 방영 예정이던 모든 프로그램에서 하차해야 되고 계약되어 있던 광고들 위약금 물어줘야 되고"라고 적었다. 이어 "이 모든 것들이 그날 대리만 부르면 될 것을"이라며 고경표를 공개적으로 비판했다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구의 한 도로에서 술을 마시고 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%로, 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃돌았다.고경표는 사고 발생 9일 만인 지난 23일 오후 7시 서울 마포경찰서에 출석했다. 약 1시간 40분 동안 조사를 받았으며 취재진 앞에서 고개를 숙여 사과했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr