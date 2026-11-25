배우 이준기가 천재적인 추리력을 발휘해 또 한 번 위기를 넘겼다. / 사진제공 = 후지TV·메이커빌·심스토리

배우 이준기가 천재적인 추리력을 발휘해 또 한 번 위기를 넘겼다. / 사진제공 = 후지TV·메이커빌·심스토리

배우 이준기가 천재적인 추리력을 발휘해 또 한 번 위기를 넘겼다.지난 24일 방송된 채널A 화요드라마 '키드냅 게임' 8회에서는 니이데 토시로(사카구치 켄타로 분)와 한기주(이준기 분)가 각각 홍콩과 싱가포르로 향하는 모습이 그려졌다.니이데 토시로는 앤디 웡(스탠리 야우 분)의 비서로부터 "앤디한테서 눈을 떼지 마라. 그는 모든 진실을 쥐고 있다"라는 연락을 받았다. 그러나 홍콩에 도착한 그는 앤디 웡이 이미 자리를 비웠다는 사실을 확인했다. 도쿄에서부터 자신을 감시하던 인물도 홍콩까지 따라붙은 상태였다.한기주는 범인의 정체를 알아냈다는 재니스 라우(캐리 웡 분)의 연락을 받고 싱가포르로 향했다. 재니스 라우는 '파란색 소용돌이'와 '시계를 돌아가라(Go Around The Clock)'라는 암호를 풀지 못해 제한시간 종료를 앞두고 있었다.재니스 라우가 잘못된 장소로 향하고 있다는 사실을 알아챈 한기주는 소용돌이의 나선형 구조와 암호의 머리글자가 '헬릭스 다리'를 가리킨다는 것을 간파했다. 덕분에 재니스 라우는 제시간에 인증 사진을 전송해 연인의 목숨을 구했다. 반면 히가 쿠라노스케(미츠시마 신노스케 분)는 어머니를 잃었다. 그에게 주어진 임무는 5년 전 화력발전소 건설을 위해 수질 데이터를 조작한 증거를 공개하는 것이었다.어린 시절 가난으로 인해 도둑으로 몰렸던 히가 쿠라노스케는 당시 자신의 결백을 믿어주지 않았다고 생각한 어머니에게 깊은 원망을 품고 있었다. 성공한 뒤에는 자신을 '천애고아'라고 소개하는 거짓 인터뷰까지 했다.그러나 임무 수행 도중 만난 옛 동창을 통해 어머니의 진심을 뒤늦게 알게 됐다. 당시 어머니가 고개를 숙였던 것은 아들의 잘못을 인정해서가 아니라 자신의 가난 때문에 아들이 의심받는 상황을 미안해했기 때문이었다.히가 쿠라노스케는 어머니를 구하기 위해 증거를 공개하려 했지만 갑자기 나타난 앤디 웡이 노트북을 부수면서 임무에 실패했다. 결국 게임에서 탈락한 그는 어머니의 죽음을 맞닥뜨렸다.방송 말미에는 감시자를 역으로 추적하던 니이데 토시로가 홍콩 경찰서에 도착했다. 갑작스러운 폭음과 함께 붉은 연기가 피어올랐고 경찰서 취조실에는 의문의 빨간 머리 남성이 모습을 드러냈다. 이어 니이데 토시로와 부딪힌 한 인물이 일본어로 "죄송합니다"라는 말을 남긴 채 사라졌다. 그가 지나간 자리에는 붉은 장미 한 송이가 떨어져 있었다.'키드냅 게임'은 매주 화요일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr