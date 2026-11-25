주우재가 '옥문아'에서 허경환과의 남다른 우정을 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

'옥문아'에 허경환과 강재준이 출연했다. / 사진=KBS

'옥문아'에 허경환과 강재준이 출연했다. / 사진=KBS

방송인 주우재가 개그맨 허경환에게 2억원까지 빌려줄 수 있다며 남다른 의리를 과시했다.지난 24일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 개그맨 허경환과 강재준이 게스트로 출연했다.이날 강재준은 최근 경제적으로 어려움을 겪었을 당시 양세찬에게 1억원을 빌렸다고 밝혔다. 양세찬이 먼저 돈을 빌려주겠다고 제안한 뒤 곧바로 입금까지 해줬다고. 이를 들은 홍진경은 "세찬이 너무 멋있다"며 감탄했다.이에 주우재도 "허경환이라면 2억 원까지 빌려줄 수 있다"고 밝혔다. 그러자 허경환은 "너 지금 자가니?"라고 반응해 웃음을 자아냈다. 허경환 역시 주우재에게 "그래도 2억 원까지는 가능할 것 같다"고 말해 눈길을 끌었다.또 주우재가 "돈을 빌려준 뒤 문제가 생기면 유재석에게 이야기하면 된다"고 농담하자 허경환은 "그분한테는 아니 되오"라며 다급하게 만류해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.두 사람은 7년 전 첫 만남을 회상했다. 주우재는 "당시 형에게 대한민국 개그맨 중에 허경환이 제일 웃긴 것 같다고 매일 얘기했었다"고 말했다. 그러나 당시 허경환은 자신에게 적극적으로 다가오는 주우재에게 "그래 너 같은 애들 많다"고 답했다고 밝혀 웃음을 안겼다.최근 예능계에서 상승세를 타고 있는 허경환은 연말 시상식 수상에 대한 욕심도 내비쳤다. 김숙이 수상을 기대하느냐고 묻자 허경환은 "엄청난 걸림돌이 하나 있다. 바로 '주걸림돌'이다. 우재 기세가 너무 좋다"며 주우재를 견제했다.데뷔 20주년을 앞두고 키 크는 수술을 고민하고 있다고. 허경환은 "얼마 전 지인이 키 크는 수술을 받았는데 4개월 만에 5cm가 컸다. 5cm만 더 크면 바짓단을 접지 않아도 된다. 딱 5cm만 해볼까 하는 생각을 했다"고 털어놨다. 이어 "방송에서 수술 견적을 받아봤는데 고급 승용차 한 대 값에 달했다"고 덧붙였다.방송 말미 허경환과 주우재는 "연말에 최우수상 온다 온다 왔다잉"이라고 함께 외치며 수상에 대한 기대감을 나타냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr