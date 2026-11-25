가수 박남정의 딸이자 그룹 스테이씨(STAYC) 멤버 시은이 한층 화려해진 미모를 뽐냈다.24일 시은은 자신의 SNS에 "그그그그근황🧡"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 시은은 고급스러운 분위기의 레스토랑에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 브라운 계열의 재킷에 골드 액세서리를 매치해 우아하고 세련된 분위기를 자아냈다.특히 한층 화려해진 메이크업이 눈길을 끈다. 풍성한 속눈썹과 짙은 아이라인, 광택감이 돋보이는 입술로 인형 같은 비주얼을 완성했다. 여기에 길게 늘어뜨린 흑발과 화려한 이어커프를 더해 성숙한 매력을 발산했다.데뷔 초 특유의 청순하고 사랑스러운 이미지와는 또 다른 분위기다. 양손을 턱 아래에 모은 채 카메라를 응시하는 시은은 뚜렷한 이목구비와 도회적인 미모로 시선을 사로잡았다.한편 2001년생인 시은은 가수 박남정의 장녀다. 아역 배우로 연예계에 데뷔해 다수의 드라마에 출연했으며, 2018년 SBS 연기대상에서 청소년 연기상을 받았다. 이후 2020년 그룹 스테이씨로 데뷔해 'ASAP', '색안경', 'Teddy Bear' 등 다수의 히트곡을 선보이며 사랑받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr