그룹 엑소 세훈(32)이 신조어 '야르'를 엉뚱하게 해석해 웃음을 자아냈다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

그룹 엑소 세훈(32)이 신조어 '야르'를 엉뚱하게 해석해 웃음을 자아냈다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

그룹 엑소 세훈(32)이 신조어 '야르'를 엉뚱하게 해석해 웃음을 자아냈다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

그룹 엑소 세훈(32)이 신조어 '야르'를 엉뚱하게 해석해 웃음을 자아냈다. SM엔터테인먼트 연습생 시절 몰래 오디션을 봤던 일화도 처음으로 공개했다.지난 24일 유튜브 채널 TEO를 통해 공개된 웹예능 '살롱드립' 165회에는 엑소 카이와 세훈이 게스트로 출연했다.장도연은 두 사람에게 신조어 '야르'를 아느냐고 물었다. 세훈은 "들어는 봤어요"라면서도 "야르 되게 이게 좀 야한 그쪽 아니에요?"라고 되물어 웃음을 안겼다. 예상치 못한 답변을 들은 장도연은 "아니다. 강하다. 강해"라며 웃었다. 뒤늦게 뜻을 파악한 세훈은 "좋은 뜻, 그러니까 신나는 거구나"라며 직접 '야르'를 외쳤다.두 사람은 연습생 시절의 일화도 털어놨다. 카이는 당시 학교 행사나 축제에 참여하는 것이 금지돼 있었지만, 하얀 가면을 쓰고 몰래 무대에 올랐다고 밝혔다. 무대에서 내려온 뒤 학생들이 보는 앞에서 가면을 벗었다며 다른 학교 학생들까지 자신을 보러 왔다고 회상했다. 세훈도 "나도 한 번 나갔다. 우리 학교도 아니고 동네에서 가장 큰 축제였다"며 처음 공개하는 이야기라고 밝혔다. 카이가 "나보다 심한데?"라며 놀라자 세훈은 "친구들이 나가고 싶다는 거다. 거기 나가는 오디션을 봐야 했다"고 설명했다.카이는 "오디션을 봤냐. SM 오디션도 안 봤는데 거기 오디션을 봤냐"고 반응했다. 세훈이 길거리 캐스팅으로 발탁돼 별도의 SM 오디션을 보지 않았기 때문이다. 세훈은 "SM에서 배운 걸로 다른 데 오디션을 봤다"고 너스레를 떨었다. 이어 "떨어질 거라고 생각했다. 같이 추는 친구들 때문에. 가서 하는데 동네 학생들이 다 모인 거다. 저도 들은 건데 많이 온 이유가 저를 보러 왔다고"라며 연습생 시절 인기를 자랑했다.이를 들은 카이는 "이런 기분이었구나?"라며 앞서 자신의 인기를 자랑했던 상황을 떠올렸다. 장도연이 당시 학생들이 SM 연습생이라는 사실을 알고 있었느냐고 묻자 세훈은 "동네에 소문이 다 났다. 그게 어떻게 영상이 안 나왔나 모르겠다. 찍은 사람이 많을 텐데"라며 신기해했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr