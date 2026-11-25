지드래곤이 자녀 계획을 언급했다. / 사진='집대성' 유튜브 캡처

지드래곤이 자녀 계획을 언급했다. / 사진='집대성' 유튜브 캡처

그룹 빅뱅 멤버 지드래곤이 남다른 2세 바람을 내비쳤다.지난 24일 유튜브 채널 '집대성'에는 '빈집 잘 지키고 있나? 집주인의 생존 신고 with 지용이 형, 영배 형'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 빅뱅 멤버 지드래곤과 태양이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.신곡 '기립' 무대를 설명하던 중 태양의 기립근이 언급됐고, 대화의 방향은 지드래곤의 계획성으로 이어졌다. 대성이 지드래곤을 향해 "어디까지 계획을 한 것인가"라고 묻자, 지드래곤은 "자녀 계획까지 있다"라고 받아쳤다. 이어 웃는 대성에게 "계획은 할 수 있지 않냐"라고 말했다.이어 대성이 "태어나자마자 아빠가 지드래곤"이라고 맞장구쳤다. 지드래곤은 "될지 안 될지 모를 뿐 계획은 하고 싶다"라고 속내를 털어놨다. 그러면서도 "대성이 같은, 아들이건 딸이건 있으면 소원이 없겠다. 일 좀 쉬게. 내 아들할래?"라고 말해 웃음을 자아냈다.뒤이어 세 사람은 2세 이름을 직접 지어 봤다. 대성이 아들을 낳게 된다면 어떤 이름을 붙이고 싶은지 묻자, 태양이 권 씨 성을 활용해 "'권총' 어떠냐"라고 제안했다. 지드래곤은 '총명하다'는 의미를 떠올리며 흡족해했고, 대성은 법과 질서를 잘 지키라는 의미의 '권법'이라는 아이디어를 보탰다.지드래곤 역시 이에 지지 않고 아이디어를 냈다. 그는 "사춘기도 있고 여러 가지를 어릴 때부터 좀 인이 박혀서 잘 이겨내라고 '권태기'도 생각해 봤다"라고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr