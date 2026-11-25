배우 배현성이 '대리수능'에서 모범생의 이면에 숨겨진 승부욕을 표현했다. / 사진제공=티빙

배우 배현성이 '대리수능'에서 모범생의 이면에 숨겨진 승부욕을 표현했다. / 사진제공=티빙

배우 배현성이 '대리수능'에서 모범생의 이면에 숨겨진 승부욕을 표현했다. 1999년생으로 병역 의무 이행을 앞둔 그는 실제 대학에 진학하지 않았지만, 이번 작품에서는 수능을 둘러싼 사건의 중심에 선 수험생을 연기했다.배현성은 지난 23일 첫 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'에서 누구에게나 친절하고 여유로운 모범생 남재엽 역을 맡았다. 남재엽은 경쟁 상대인 강건태(차강윤 분)와 대립하며 점차 감춰왔던 야심을 드러내는 인물이다.극 중 남재엽은 반듯한 인상과 온화한 미소로 주변 사람들에게 호감을 주는 학생이다. 배현성은 조심스러운 말투와 차분한 태도로 이러한 성격을 표현하면서도, 자신의 입지가 위협받는 상황에서는 짧고 단호한 어조로 분위기를 바꿨다. 상대에게 친절하게 다가가는 모습과 경쟁자를 경계하는 태도 사이의 차이가 인물의 이중적인 면모를 보여줬다.시험지 유출 영상이 퍼진 뒤에는 남재엽의 감정이 격해졌다. 그는 거칠게 말을 내뱉고 자신을 말리는 친구들을 뿌리치며 평정심을 잃었다. 이후 목소리를 낮춘 채 강건태를 응시하는 장면에서는 분노를 억누르면서도 상대를 향한 적대감을 거두지 않는 모습을 보였다. 평소 타인의 시선을 의식하며 행동하던 남재엽이 예상치 못한 상황에 직면하면서 보인 변화였다.강건태에게 대리 수능을 제안하는 장면도 이어졌다. 남재엽은 상대의 굳은 표정을 살피며 능청스럽게 대화를 시작했지만, 이내 "내 수능 봐"라고 요구했다. 농담처럼 말을 건네던 그가 단호하게 본심을 밝히면서 두 사람의 관계는 새로운 국면을 맞았다.남재엽은 겉으로는 여유로운 모범생이지만, 자신의 위치를 지키기 위해 다른 사람을 이용하려는 인물이기도 하다. 강건태와의 경쟁에서 밀리지 않으려는 욕망은 결국 대리 수능이라는 위험한 선택으로 이어진다. 배현성은 친절한 태도 뒤에 계산적인 면모를 숨긴 남재엽의 모습을 통해 극 초반 갈등을 형성했다.앞서 배현성은 최근 열린 제작발표회에서 실제 수능을 치른 경험을 언급하기도 했다. 대학 진학을 선택하지 않아 시험에 응시할 필요는 없었지만, 경험 삼아 수능을 봤다는 것이다. 실제로는 대학에 진학하지 않은 그가 작품에서는 성적과 경쟁에 민감한 수험생을 맡았다는 점에서 차이를 보인다.'대리수능'은 매주 월요일 오후 6시 2편씩 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr