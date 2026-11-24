비가 아내 김태희가 육퇴 후 혼술을 한다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

Rain, Kim Tae-hee

가수 비(44)가 두 딸 육아 이후 달라진 아내 김태희(46)의 주량과 결혼 생활 일화를 공개했다.지난 22일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부')에는 비와 성시경이 게스트로 출연했다.이날 MC 김성주는 녹화 전날 비의 냉장고를 가져오는 과정에서 김태희를 만났다며 "집에 갔는데 아내분이 계셨다"고 전했다. 비는 "본인이 꼭 냉장고에 있는 물건들을 설명해 주겠다며 적극적으로 나섰다고 하더라"며 "나는 변호사인 줄 알았다"고 너스레를 떨었다.평소 자신이 집안 살림과 요리를 더 많이 맡고 있으며 냉장고에도 부부가 각자 관리하는 칸이 있다고 밝힌 비는 녹화 전 아내에게 혼난 사연도 털어놨다. 유통기한이 지난 식재료를 방송에서 그대로 공개하려 했지만, 김태희가 미리 정리해 뒀다는 것. 비는 평소 김태희가 방송에서 자신의 이야기를 거침없이 한다며 이번에는 자신도 복수하고 싶었다고 농담했다.이어 공개된 부부의 냉장고 냉동실에서 위스키가 발견되자 성시경은 정체를 물었다. 비는 과거 운동 후 허기 때문에 잠을 이루기 어려웠던 시기를 떠올리며 "의사 선생님이 정말 잠이 안 오면 위스키를 샷으로 한 잔씩 마시라고 했다"고 설명했다. 냉동실에 보관한 위스키를 탄산수에 섞어 마시곤 했지만 한 잔이 두 잔이 되고, 두 잔이 세 잔으로 늘어나며 고민이 컸다고 덧붙였다.냉장고 속 뚜껑이 따진 소주병에 대해서는 "과거 '깡'이 역주행했을 당시 '깡소주'를 만들려고 했던 것"이라며 "김태희가 소주를 탈취용으로 활용하면 좋겠다고 해 병을 열어뒀다"고 밝혔다. 실제 소주병에는 '탈취용'이라는 문구가 적혀 있었고, 김성주가 "김태희 씨가 이걸 꼭 챙겨가라고 하셨다"고 전하자 비는 "예능 욕심이 있다"고 받아쳤다.김성주가 "두 분이 오붓하게 술 한잔하시냐"고 묻자 비는 "제 아내는 술을 한 잔도 못 했다. 맥주 한 모금만 마셔도 기절하는 스타일인데 제가 많이 알려줬다"며 "지금은 맥주 두 캔까지는 거뜬하다"고 밝혔다. 이어 "어느 날 식탁 위에 맥주 두 캔이 놓여 있었다. 힘드니까 육퇴하고 혼술까지 하더라"며 부부가 함께 술을 즐기기도 한다고 전했다.비와 김태희는 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr