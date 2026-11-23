배우 고경표가 경찰에 출석했다. / 사진=이승현 기자

배우 고경표가 경찰에 출석했다. / 사진=이승현 기자

음주운전 사고를 낸 배우 고경표가 굳은 표정으로 경찰에 출석했다.23일 오후 7시 고경표는 음주운전 사고와 관련한 경찰 조사를 받기 위해 서울 마포경찰서에 출석했다.이날 고경표는 검은색 정장 차림을 하고 굳은 표정으로 취재진 앞에 섰다. 그는 "그동안 많은 사랑과 관심을 받았는데 이런 식으로 돌려드리는 것이 무책임하다고 생각한다. 죄송하다는 말밖에 할 수 없다"며 운을 뗐다. 이어진 취재진의 질문에는 떨리는 목소리로 답하며 시종일관 어두운 표정을 유지했다.사고로 다친 환경미화원을 언급하며 눈시울을 붉히기도 했다. 고경표는 "직접 만나 사죄드렸다. 오히려 나를 걱정해 주셨다. 너무 죄송한 마음"이며 다시 한번 고개를 숙였다. 이어 그는 사고 당시 술을 많이 마셨다고 인정한 뒤 조사에 성실히 임하겠다는 뜻을 밝혔다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구의 한 도로에서 술에 취한 채 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 0.150%로 확인됐다. 이는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 웃도는 수치다.이 사고로 환경미화원 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다. 경찰은 고경표에게 교통사고처리특례법상 치상 혐의를 추가로 적용할지도 검토 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr