배우 배용준과 박수진 부부가 약 4년간의 하와이 생활을 마치고 한국으로 돌아온 가운데, 귀국 배경에 관심이 쏠리고 있다. / 사진=SNS 갈무리

배우 배용준과 박수진 부부가 약 4년간의 하와이 생활을 마치고 한국으로 돌아온 가운데, 귀국 배경에 관심이 쏠리고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 배용준과 박수진 부부가 약 4년간의 하와이 생활을 마치고 한국으로 돌아온 가운데, 귀국 배경에 관심이 쏠리고 있다. 두 자녀가 서울 소재 영국계 국제학교로 전학한 것으로 알려지면서 자녀 교육을 위한 귀국이 아니었겠느냐는 관측도 나온다.24일 OSEN 보도에 따르면 배용준·박수진 부부는 2022년부터 이어온 하와이 생활을 마무리하고 올해 두 자녀와 함께 귀국했다. 현재 서울 서초구 반포동의 고급 아파트에 거주 중이며, 하와이에서 명문 사립학교에 다녔던 10세 아들과 8세 딸은 서울 소재 영국계 국제학교로 전학한 것으로 알려졌다.앞서 정형돈의 아내 한유라와 쌍둥이 딸 역시 2021년부터 약 5년간 하와이에서 생활하다 올해 한국으로 돌아왔다. 정형돈은 국내에서 방송 활동을 이어가며 기러기 아빠로 지냈다. 그는 지난 10월 공개된 유튜브 영상에서 어린 시절 자신도 유학을 가고 싶었다며 "자식을 통해서라도 보상받고 싶은 마음이 있었다"고 자녀들의 해외 유학을 결정한 배경을 설명했다.두 가족 모두 자녀들의 학령기에 맞춰 수년간 하와이에서 생활한 뒤 귀국했다는 공통점이 있다. 특히 배용준 부부의 자녀들이 국내 국제학교로 전학하면서 해외 거주 기간과 입학 자격의 연관성에도 관심이 쏠린다.현행 규정에 따르면 외국에서 총 3년 이상 거주한 내국인은 국내 외국인학교에 입학할 수 있다. 배용준 부부의 자녀들은 약 4년간 하와이에서 생활한 것으로 알려져 해당 거주 기간 요건을 충족했을 가능성이 있다. 다만 외국인학교와 국제학교는 법적 유형에 따라 입학 기준이 다르다.이 때문에 배용준 부부 역시 국내 외국인학교 진학을 염두에 두고 하와이에서 생활한 것 아니냐는 의문이 제기될 수 있다. 다만 부부가 처음부터 입학 자격을 얻기 위해 해외로 이주했는지는 확인되지 않았으며, 실제 온라인상에서 같은 추측이 제기됐는지도 확인되지 않았다.배용준과 박수진은 2015년 7월 결혼해 2016년 아들을 낳았으며, 2018년 딸을 얻었다. 배용준은 2018년 키이스트 지분을 매각한 뒤 배우 활동을 사실상 중단했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr