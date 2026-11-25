오정태의 딸이 카이스트에 합격했다. / 사진=SBS

오정태의 딸이 카이스트에 합격했다. / 사진=SBS

개그맨 오정태가 첫째 딸의 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 합격 소식을 전했다.지난 24일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 오정태가 출연해 가족의 근황을 전했다.이날 오정태는 "첫째 딸이 지금 만 16세인데 조기 입학으로 카이스트에 합격했다"며 직접 합격증을 공개했다. 지난해 방송을 통해 딸의 과학고 진학 소식을 알린 데 이어 카이스트 합격 소식까지 전한 것.오정태의 딸은 고등학교 3학년 과정까지 마치지 않고 대학에 진학할 예정이다. 서장훈이 "쉽게 얘기하면 고등학교 2학년만 마치고 들어가는 거냐"라고 묻자 오정태는 "만 17세에 카이스트 학생이 되는 것"이라며 딸을 향한 자부심을 내비쳤다.딸의 대학 합격에 아내 백아영 역시 기쁨을 감추지 못하고 있다고. 이현이가 최근 집안 분위기에 관해 묻자 오정태는 "아내는 지금 그냥 공중에 떠 있는 것 같다"고 답했다.오정태 부부의 자녀 교육 방식은 앞서 한 차례 화제를 모은 바 있다. 두 사람은 지난해 9월 방송된 '동상이몽2'에서 첫째 딸의 과학고 진학 소식과 함께 어린 시절부터 이어온 교육 방법을 소개했다.당시 백아영은 딸이 어릴 때부터 집안 곳곳에 다양한 교구를 배치해 자연스럽게 사고력을 기를 수 있는 환경을 마련했다고 밝혔다. 수학의 경우 초등학교 4학년 때부터 선행학습을 시작했다.한번 시작한 교육은 높은 단계까지 이어갈 수 있도록 돕는 것도 백아영의 교육 방식 중 하나였다. 그는 수영과 학습지 등 여러 분야에서 꾸준히 학습할 수 있도록 지원하며 딸의 공부 습관 형성에 힘썼다고 밝힌 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr