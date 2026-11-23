사진=유튜브 '비보티비'

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사진=텐아시아DB

개그맨 김원효가 심진화와 결혼할 때 떠돌던 '1억 재산설'을 해명했다.23일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '황금기수 KBS 22기 개그맨 세 명이 모이면?｜개 세 모 2｜EP.07'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 KBS 22기 개그맨 김원효, 양상국, 박영진이 모여 김원효와 심진화의 결혼 뒷이야기를 나눴다. 양상국은 김원효에게 "형은 진짜 장가 잘 간 거 같다"며 심진화를 만난 뒤 일도 잘 풀리는 것 같았다고 말했다. 김원효도 "나도 그렇게 생각해"라고 수긍했다.김원효는 재산을 어느 정도 모은 뒤 결혼하려는 사람들에게 "그냥 좋을 때 결혼해라"라고 말해주고 싶다고 밝혔다. 그러자 양상국은 심진화에게 결혼 전 돈이 좀 있다고 말하지 않았느냐고 물었다.김원효는 아내가 방송에서 자신이 1억원을 갖고 있다고 거짓말했다는 이야기를 해왔다고 전했다. 그는 당시 했던 말은 결혼하면 "1억을 벌 수 있다"는 뜻이었다고 설명했다. 당시 자신에게 1억원은 큰돈이었다며 "둘 다 1,200~1,300만 원으로 결혼했다"고 덧붙였다.결혼식에 참석했던 박영진은 두 사람이 영화관을 빌린 것을 보고 오히려 "돈 많다"고 생각했다고 밝혔다. 김원효에 따르면 예식 장소를 정한 계기는 심진화와 영화를 보러 갔을 때였다. 영등포 타임스퀘어 스타리움관에 간 심진화가 "여기서 결혼하면 되게 좋겠다"고 말한 것이다.김원효는 그 자리에서는 영화관에서 어떻게 결혼식을 하느냐고 답했지만, 뒤로는 곧바로 전화를 걸었다고 밝혔다. 결혼식을 열고 싶다는 말에 전화를 받은 쪽이 놀랐다며, 알고 보니 자신이 전화를 건 곳은 영화관 매표소였다고 털어놨다.결혼식장에는 허경환이 살아 있는 닭을 가져왔다는 일화도 나왔다. 김원효는 예식을 마치고 심진화와 호주로 떠난 뒤 영화관 측에서 "지금 다 가고 CGV에 닭이 혼자 있거든요?"라는 연락을 받았다고 전했다.한편 김원효는 지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바를 방문한 영상이 공개되면서 논란에 휩싸였다. 심진화는 영상에 등장한 인물 중 한 명이 김원효의 고등학교 후배라며 "당시 상황을 이미 전화로 전달해 알고 있었다"고 밝혔다. 김원효도 23일 틱톡 라이브 방송에서 해당 업소 방문에 대해 직접 해명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr