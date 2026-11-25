가수 설운도의 딸 이승아가 글래머러스한 몸매를 뽐냈다.24일 이승아는 자신의 SNS에 "Love❤️"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이승아는 에메랄드빛 바다가 펼쳐진 휴양지에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 블랙 수영복을 착용한 이승아는 수영장 벽에 기댄 채 한 손으로 햇빛을 가리며 포즈를 취했다.특히 가슴 부분이 깊게 파인 디자인과 허리 부분에 시스루 디테일이 더해진 수영복으로 볼륨감 넘치는 몸매를 드러냈다. 잘록한 허리 라인과 매끈한 어깨 라인도 눈길을 끌었다.화려한 액세서리 없이도 이국적인 풍경과 어우러진 고혹적인 분위기를 자아냈다. 물에 젖은 머리카락과 자연스러운 포즈는 화보의 한 장면을 연상케 했다.한편 이승아는 트로트 가수 설운도의 딸로, 과거 KBS2 '트롯 전국체전'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 SNS를 통해 패션과 여행 등 다양한 일상을 공유하며 대중과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr