배우 이도현과 임지연이 공개 열애 약 3년 만에 결별한 가운데 이도현이 약 7주 전 SNS에 올린 게시물이 재조명되고 있다. / 사진=이도현 SNS

배우 이도현과 임지연이 공개 열애 약 3년 만에 결별한 가운데 이도현이 약 7주 전 SNS에 올린 게시물이 재조명되고 있다. / 사진=이도현 SNS

배우 이도현과 임지연이 공개 열애 약 3년 만에 결별한 가운데 이도현이 약 7주 전 SNS에 올린 게시물이 재조명되고 있다.이도현은 당시 자신의 인스타그램에 "Thank u Prada Thank u Milano"라는 글과 함께 해외 일정을 소화하며 촬영한 사진 여러 장을 게재했다. 사진에는 프라다 행사에 참석한 모습부터 공항에서의 일상, 현지에서 마주한 거리 풍경 등이 담겼다.그런 가운데 눈길을 끈 것은 길바닥에 적힌 영문 문구였다. 해당 사진에는 "Loved you more than you loved yourself(네가 너 자신을 사랑했던 것보다도 난 널 더 많이 사랑했어)"라는 글귀가 담겼다.단순한 해외 일정 기록으로 보였던 게시물은 지난 24일 임지연과 이도현의 결별 소식이 전해지면서 다시 주목받고 있다. 일부 누리꾼은 사진 속 문구에 주목하며 게시물이 공개됐을 당시 두 사람의 관계에 변화가 있었던 것 아니냐는 추측을 내놨다. 다만 해당 문구가 이도현의 개인적인 심경을 반영한 것인지는 확인되지 않았다.임지연과 이도현은 2022년 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '더 글로리'를 계기로 인연을 맺었다. 드라마 워크숍과 회식 등을 통해 가까워진 두 사람은 연인으로 발전했으며 2023년 4월 열애 사실을 인정했다. 이도현의 군 복무 기간에도 만남을 이어가며 연예계 대표 연상연하 커플로 사랑받았으나, 지난 24일 양측 소속사가 결별 사실을 인정하면서 공개 열애에 마침표를 찍었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr