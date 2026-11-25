배우 이도현과 임지연이 공개 열애 약 3년 만에 결별한 가운데 이도현이 약 7주 전 SNS에 올린 게시물이 재조명되고 있다.
이도현은 당시 자신의 인스타그램에 "Thank u Prada Thank u Milano"라는 글과 함께 해외 일정을 소화하며 촬영한 사진 여러 장을 게재했다. 사진에는 프라다 행사에 참석한 모습부터 공항에서의 일상, 현지에서 마주한 거리 풍경 등이 담겼다.
그런 가운데 눈길을 끈 것은 길바닥에 적힌 영문 문구였다. 해당 사진에는 "Loved you more than you loved yourself(네가 너 자신을 사랑했던 것보다도 난 널 더 많이 사랑했어)"라는 글귀가 담겼다. 단순한 해외 일정 기록으로 보였던 게시물은 지난 24일 임지연과 이도현의 결별 소식이 전해지면서 다시 주목받고 있다. 일부 누리꾼은 사진 속 문구에 주목하며 게시물이 공개됐을 당시 두 사람의 관계에 변화가 있었던 것 아니냐는 추측을 내놨다. 다만 해당 문구가 이도현의 개인적인 심경을 반영한 것인지는 확인되지 않았다.
임지연과 이도현은 2022년 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '더 글로리'를 계기로 인연을 맺었다. 드라마 워크숍과 회식 등을 통해 가까워진 두 사람은 연인으로 발전했으며 2023년 4월 열애 사실을 인정했다. 이도현의 군 복무 기간에도 만남을 이어가며 연예계 대표 연상연하 커플로 사랑받았으나, 지난 24일 양측 소속사가 결별 사실을 인정하면서 공개 열애에 마침표를 찍었다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
이도현은 당시 자신의 인스타그램에 "Thank u Prada Thank u Milano"라는 글과 함께 해외 일정을 소화하며 촬영한 사진 여러 장을 게재했다. 사진에는 프라다 행사에 참석한 모습부터 공항에서의 일상, 현지에서 마주한 거리 풍경 등이 담겼다.
그런 가운데 눈길을 끈 것은 길바닥에 적힌 영문 문구였다. 해당 사진에는 "Loved you more than you loved yourself(네가 너 자신을 사랑했던 것보다도 난 널 더 많이 사랑했어)"라는 글귀가 담겼다. 단순한 해외 일정 기록으로 보였던 게시물은 지난 24일 임지연과 이도현의 결별 소식이 전해지면서 다시 주목받고 있다. 일부 누리꾼은 사진 속 문구에 주목하며 게시물이 공개됐을 당시 두 사람의 관계에 변화가 있었던 것 아니냐는 추측을 내놨다. 다만 해당 문구가 이도현의 개인적인 심경을 반영한 것인지는 확인되지 않았다.
임지연과 이도현은 2022년 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '더 글로리'를 계기로 인연을 맺었다. 드라마 워크숍과 회식 등을 통해 가까워진 두 사람은 연인으로 발전했으며 2023년 4월 열애 사실을 인정했다. 이도현의 군 복무 기간에도 만남을 이어가며 연예계 대표 연상연하 커플로 사랑받았으나, 지난 24일 양측 소속사가 결별 사실을 인정하면서 공개 열애에 마침표를 찍었다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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