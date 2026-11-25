이미지 크게보기 방송인 김새롬이 재혼한 남편에 대해 입을 열었다. / 사진 = 김새롬 유튜브 채널

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방송인 김새롬이 재혼한 남편에 대해 입을 열었다.25일 '김새롬' 채널에는 "[긴급 편성] 네.. 그렇게 됐습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 김새롬은 "제가 2026년 11월 11일 법적 짝꿍이 생겼다"라며 "오전 10시에 강남구청에서 혼인신고를 이제 마쳤다"라고 밝혔다. 그러면서 (혼인신고) 날짜에 대해서는 "그냥 남자 친구가 11월 11일이 좋대"라고 설명했다.결혼식에 대해서는 "나는 결혼식에 대한 환상이 아예 없고 동의하에 결혼식을 안 하겠다라고 둘 다 마음을 먹었었다"고 털어놨다. 다만 "가족들한테도 인사를 드려야겠다라는 생각이 들더라"며 "근데 이건 아직 미정이다"라고 선을 그었다.또 "2년 반 동안 내가 무수한 연애 콘텐츠들에서 '얘들아 이런 남자 만나렴'에 나왔던 모든 데이터가 이제 그 사람의 데이터거든"이라는 그는 남편을 "무던한데 섬세하고 깔끔하고"라고 묘사했다.키를 묻는 질문에는 "나는 177이 아직 안 되고"라며 "그분은 한 188 되는 거 같다"라고 답했다. 이어 "일단 외모로 내가 너무 좋아하는 또 외모가 되어 버렸고"라며 "그 친구가 이제 나이가 어리다"라고 연하임을 알렸다.결혼식 날짜도 잡지 않은 채 혼인신고부터 한 데 대해서는 "그래도 이제 계획을 세워야 되고 나도 나이도 있고 이제 이러니까"라고 이유를 댔다.무엇보다 결혼을 결심한 계기로는 "내가 그 사람을 존경할 수 있을 것인가라는 나만의 그냥 기준이 있었다"며 "만약에 내가 결혼한 후에 우리 집안이 쫄딱 망해 가지고 길거리에 나앉았을 때에도 뭔가 그 사람을 의지하면서 목구멍에 풀칠을 하고 살 수 있을 것인가라고 생각을 했는데 그게 좀 맞았어"라고 고백했다.한편 김새롬은 2015년 8월 셰프 이찬오와 부부의 연을 맺었으나, 이듬해 12월 협의 이혼하며 1년 4개월 만에 갈라섰다. 이후 약 10년 만인 올해 11월 11일 혼인신고를 마치고 재혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr