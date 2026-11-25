설경구가 제47회 청룡영화상에서 남우주연상을 수상했다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

설경구가 제47회 청룡영화상에서 남우주연상을 수상했다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

배우 설경구가 제47회 청룡영화상에서 남우주연상을 수상했다. 설경구는 통산 네 번째 청룡영화상 남우주연상 트로피를 품으며 역대 최다 수상 기록을 세웠다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행된다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.남우주연상 후보에는 구교환('만약에 우리'), 박해일('암살자(들)'), 설경구('가능한 사랑'), 유해진('왕과 사는 남자'), 조인성('호프')이 이름을 올렸다.무대에 오른 설경구는 "진짜 생각도 못 하고 왔는데 감사하다"고 말했다. 이어 "전도연, 조인성, 조여정 씨 여러분이 없었으면 힘들었을 것 같다. 이창동 감독이랑 작업하는 게 쉬운 일이 아니어서"라고 말해 웃음을 자아냈다.설경구는 '박하사탕' 이후 23년 만에 작업하게 된 이창동 감독을 향해 감사 인사를 전했다. 그는 "내가 적은 나이는 아닌데 계속 꿈꾸게 해 주셔서 감사하다"고 말했다. 아내 송윤아를 향해서도 영원한 동지라며 고마움을 표했다.설경구는 "청룡은 4회 수상자가 없어서 정말 기대 안 하고 왔다. 그래서 놀랐다"고 밝혔다. 앞서 그는 2000년 '박하사탕', 2002년 '공공의 적', 2021년 '자산어보'로 청룡영화상 남우주연상을 받았다. 5년 만에 다시 트로피를 품은 설경구는 청룡영화상 사상 최초로 남우주연상을 네 차례 받은 배우가 됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr