'세계의 주인'의 윤가은 감독이 제47회 청룡영화상에서 감독상을 수상했다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

영화 '세계의 주인'의 윤가은 감독이 제47회 청룡영화상에서 감독상을 품에 안았다. 굵직한 상업영화를 연출한 감독들과의 경쟁에서 독립영화로 거둔 성과다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행된다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.감독상 후보에는 나홍진('호프'), 연상호('군체'), 윤가은('세계의 주인'), 장항준('왕과 사는 남자'), 허진호('암살자(들)') 감독이 이름을 올렸다.쟁쟁한 감독들이 후보에 오른 가운데 트로피의 주인공은 윤가은 감독이었다. '세계의 주인'은 서수빈의 신인여우상 수상에 이어 감독상까지 받으며 2관왕에 올랐다.무대에 오른 윤 감독은 "수상 소감 준비를 안 했다"며 당황한 모습을 보였다. 그는 "이런 상을 받으면 동력으로 삼아서 다음 작품을 잘 만드는 사람이면 좋겠는데 마음이 무겁고 부담스럽다"고 털어놨다. 이어 "영화는 감독 혼자 만드는 게 아니라 많은 사람의 도움을 통해 만들어진다. 이 상을 받으면 내가 혼자 한 거로 오해받을까 봐 겁이 나는 것 같다"고 말했다.윤 감독은 10년, 15년째 함께한 동료들과 배우 서수빈, 전혜진, 고민시에게 감사 인사를 전했다. 끝으로 그는 "영화 만드는 동안 정말 많은 방법으로 다양한 목소리로 나를 일깨워 주고 손잡아 주신 수많은 이주인 여러분과 함께하고 싶다"고 소감을 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr