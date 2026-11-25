조여정이 제47회 청룡영화상에서 여우조연상을 품에 안았다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

조여정이 제47회 청룡영화상에서 여우조연상을 품에 안았다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

배우 조여정이 제47회 청룡영화상에서 여우조연상을 품에 안았다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행된다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.여우조연상 후보로는 김신록('군체'), 박지현('와일드 씽'), 장혜진('세계의 주인'), 전미도('왕과 사는 남자'), 조여정('가능한 사랑')이 이름을 올렸다.트로피의 주인공은 조여정이었다. 조여정은 '가능한 사랑'에서 다큐멘터리 감독 예지 역을 맡았다.눈물을 흘리며 무대에 오른 조여정은 "수상 소감을 준비해 올 걸 그랬다"고 입을 열었다. 그는 "예지는 현장에서 완벽하게 순수하게 있어 주셨던 세 배우분을 통해서 나올 수 있었다"며 함께 호흡을 맞춘 전도연, 조인성, 설경구에게 감사 인사를 전했다. 이어 "함께하면서 연기를 더 사랑하게 됐다"고 말했다.조여정은 함께한 스태프와 가족, 소속사 식구들에게도 감사를 표했다. 끝으로 조여정은 "연기가 나만의 짝사랑이 아니라 가능한 사랑이라는 걸 알고 앞으로도 순수한 마음으로 탐구해 가겠다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr