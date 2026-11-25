방송인 장영란이 박나래 논란을 예언한 무당 지선도령을 만났다.
25일 'A급 장영란' 채널에는 "'신의 팔자구나' 무당이 장영란 동생 보자마자 건넨 소름 돋는 첫마디 (무속인 집안, 신내림)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 지선도령은 장영란의 두 자녀를 두고 "애들 크면 나라에 이름 날 거 같아"라고 내다봤다. 남편에 대해서는 "꽁냥꽁냥하고 좋고 재밌고 하지만은 되게 예민한 사람"이라고 풀이했다.
그러자 장영란은 "아마 신랑이 없었으면 지금 벌써 우울증 왔을 거"라며 "왜냐면 내가 너무 여려. 근데 남편이 확 잘라버려"라고 고백했다. 장영란이 "18살에 할 수 있는 얘기들이 아니야"라며 놀라자 지선도령은 다섯 살 때의 첫 점사를 떠올렸다. 그는 "할머니 너 내일 못 넘겨 이랬는데 진짜 그다음 날"이라며 "그때부터 이제 논산에서 귀신 들린 아이로 유명했었다"라고 전했다.
하지만 지선도령은 장영란에 "(2027년) 건강이 많이 안 좋다. 소화 잘 되냐?"라고 물으며 "이런 쪽으로 병원 검사를 한번 더 해 봐야 돼"라고 당부했다.
이와 함께 "사고수나 내가 다치는 수, 그걸 조금 조심하셔"라고 경고했다. "그거 말고는 크게 보이는 게 없다"는 말이 이어지자 장영란은 "다행이다"라며 안도했다.
앞서 지선도령은 디즈니+ 서바이벌 '운명전쟁49'에 18세 나이, 13년 차 무속인으로 출연했다. 그는 유튜브 채널 '점집 용군TV'를 통해 프로그램 MC였던 박나래의 논란을 미리 예언했지만, 위약금 부담 등으로 말하지 않았다고 밝힌 바 있다. 당시 용군TV 측은 지선도령이 박나래를 두고 "구설 상당히 많고, 운이 안 좋은 거 같다"고 했었다고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
25일 'A급 장영란' 채널에는 "'신의 팔자구나' 무당이 장영란 동생 보자마자 건넨 소름 돋는 첫마디 (무속인 집안, 신내림)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 지선도령은 장영란의 두 자녀를 두고 "애들 크면 나라에 이름 날 거 같아"라고 내다봤다. 남편에 대해서는 "꽁냥꽁냥하고 좋고 재밌고 하지만은 되게 예민한 사람"이라고 풀이했다.
그러자 장영란은 "아마 신랑이 없었으면 지금 벌써 우울증 왔을 거"라며 "왜냐면 내가 너무 여려. 근데 남편이 확 잘라버려"라고 고백했다. 장영란이 "18살에 할 수 있는 얘기들이 아니야"라며 놀라자 지선도령은 다섯 살 때의 첫 점사를 떠올렸다. 그는 "할머니 너 내일 못 넘겨 이랬는데 진짜 그다음 날"이라며 "그때부터 이제 논산에서 귀신 들린 아이로 유명했었다"라고 전했다.
하지만 지선도령은 장영란에 "(2027년) 건강이 많이 안 좋다. 소화 잘 되냐?"라고 물으며 "이런 쪽으로 병원 검사를 한번 더 해 봐야 돼"라고 당부했다.
이와 함께 "사고수나 내가 다치는 수, 그걸 조금 조심하셔"라고 경고했다. "그거 말고는 크게 보이는 게 없다"는 말이 이어지자 장영란은 "다행이다"라며 안도했다.
앞서 지선도령은 디즈니+ 서바이벌 '운명전쟁49'에 18세 나이, 13년 차 무속인으로 출연했다. 그는 유튜브 채널 '점집 용군TV'를 통해 프로그램 MC였던 박나래의 논란을 미리 예언했지만, 위약금 부담 등으로 말하지 않았다고 밝힌 바 있다. 당시 용군TV 측은 지선도령이 박나래를 두고 "구설 상당히 많고, 운이 안 좋은 거 같다"고 했었다고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT