구교환이 제47회 청룡영화상에서 남우조연상의 영예를 안았다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

구교환이 제47회 청룡영화상에서 남우조연상의 영예를 안았다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

배우 구교환이 제47회 청룡영화상에서 남우조연상의 영예를 안았다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행된다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.남우조연상 후보에는 구교환('군체'), 오정세('와일드 씽'), 음문석('호프'), 이민호('암살자(들)'), 조인성('가능한 사랑')이 이름을 올렸다.구교환은 '군체'에서 감염 사태를 일으킨 천재 생물학자 서영철 역을 맡았다. 그는 수상자로 호명되자 크게 환호하며 무대에 올랐다. 이어 "진짜 몰랐다"며 얼떨떨한 모습을 보였다. 구교환은 자신 혼자 받은 상이 아니라며 트로피를 분해해 '군체'를 함께한 스태프들과 나누고 싶다는 뜻을 밝혔다.구교환은 "새해 복 많이 받으시고 메리 크리스마스"라고 때 이른 연말 인사를 건네 웃음을 자아내기도 했다. '군체'를 연출한 연상호 감독에게도 감사 인사를 건넸다. 이에 연상호 감독은 두 엄지를 치켜세우며 그를 응원했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr