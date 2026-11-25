박지훈이 신인남우상에 이어 인기스타상까지 받으며 2관왕에 올랐다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

박지훈, 박지현, 오정세, 신민아가 청정원 인기스타상을 수상했다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

배우 박지훈, 박지현, 오정세, 신민아가 제47회 청룡영화상에서 청정원 인기스타상을 수상했다. 박지훈은 신인남우상에 이어 인기스타상까지 받으며 2관왕에 올랐다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행된다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.청정원 인기스타상은 박지훈, 박지현, 오정세, 신민아에게 돌아갔다. 해당 부문은 남녀 각각 2명씩 총 4명에게 수여되며, 이 가운데 남녀 각 1명은 네티즌 투표 결과만으로 선정된다.박지훈은 "팬 여러분께서 투표 열심히 해주신 상이라고 알고 있다"며 팬들에게 감사 인사를 건넸다. 이어 "평생 여러분 옆에 좋은 사람으로 기억되고 싶다"고 말했다. 신민아는 "전혀 예상 못 해서 놀랐다. 감사하다. 더 열심히 하겠다"고 짧게 소감을 밝혔다.생일을 하루 앞둔 박지현은 "좋은 생일 선물 감사하다"고 말했다. 그는 "앞으로도 더 다양한 작품에서 열심히 연기하라는 말로 알아듣겠다"고 언급했다.앞서 영화 '와일드 씽' 속 최성곤으로 변신해 축하 무대를 펼쳤던 오정세는 "여전히 혼란 속에 있다. 오정세로 해야 하나, 성곤이로 해야 하나"라고 말해 웃음을 자아냈다. 오정세는 평소 영화제에 매니저와 함께 참석했지만, 이날은 스태프 7명이 함께했다고 밝혔다. 그는 "성곤이가 인기가 있다는 생각이 들었다. 최성곤을 사랑해 주셔서 감사하다"고 전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr